Nubes y claros por la mañana y lluvias por la tarde-noche, este viernes en Euskdi

Archivo - Varias personas caminan bajo la lluvia en la playa de Ondarreta en una jornada nublada y con lluvias - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi una jornada de nubes y claros. Las nubes irán en aumento y, a partir de media mañana, el cielo se mantendrá muy nuboso o cubierto.

Durante la primera mitad del día y la tarde, podrá llover de manera dispersa. Por la noche, la lluvia será frecuente y abundante y podrán producirse algunas tormentas.

El viento soplará del sur o del suroeste, con rachas fuertes, e irá girando al oeste o noroeste al final de la tarde y por la noche. Las temperaturas diurnas sin muchos cambios, con una ligera tendencia a la baja.