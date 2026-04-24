La nueva edición del ciclo "Bilboko Korala Gertuti" reunirá a más de 300 intérpretes

BILBAO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao y la Sociedad Coral de Bilbao impulsan la 10ª edición del ciclo 'Bilboko Korala Gertutik', que ofrecerá seis conciertos gratuitos en diferentes espacios de la Villa durante los meses de abril, mayo y junio, y reunirá a más de 300 intérpretes, en una iniciativa que busca "acercar la cultura y el talento coral e instrumental local a todos los distritos, potenciando una experiencia artística abierta y accesible para la ciudadanía".

Según ha informado el Consistorio bilbaíno, más de 300 intérpretes, pertenecientes a las distintas agrupaciones corales e instrumentales de la Sociedad Coral de Bilbao, compartirán escenario en esta edición, "poniendo de manifiesto la riqueza musical y el compromiso artístico y educativo que caracteriza a la institución bilbaína".

El ciclo comenzará este domingo, 26 de abril, a las 19.00 horas en la Iglesia de La Milagrosa con un concierto protagonizado por Jesús Guridi Orkestra y Aureliano Valle Orkestra.

El viernes 8 de mayo, a las 19.30 horas, el templo Franciscanos de Irala acogerá la actuación de la Sociedad Coral de Bilbao y el aula de canto. Al día siguiente, sábado 9 de mayo, será el turno del Monasterio de Santa Mónica, donde a partir de las 19.00 horas se celebrará el recital ofrecido por el Coro Euskeria y el aula de órgano.

El sábado 16 de mayo los coros infantiles de la Sociedad Coral de Bilbao ofrecerán una actuación en la Capilla de la Casa de la Misericordia, desde las 17.30 horas.

La Parroquia de San Ignacio será el escenario del recital del coro Eskolan Kantari del IES Miguel de Unamuno-Bertendona, el sábado 23 de mayo a partir de las 18.00 horas. En estos conciertos, protagonizados por los más pequeños, resalta el compromiso de la Sociedad Coral de Bilbao con la formación musical desde la infancia.

La clausura del ciclo será el sábado 6 de junio a las 17.30 horas en la Residencia Conde de Aresti, con la actuación de Gorabide Korala y el aula de guitarra.

Este ciclo se enmarca dentro de la iniciativa de descentralización de las actividades culturales en los distritos de la Villa, que promueve que la oferta cultural y de ocio llegue cada vez a un mayor número de barrios, tal y como recoge el Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033.