Numeroso público y participantes apoyan, pese a la lluvia, el paso de Korrika por San Sebastián

El alcalde, Jon Insausti, entrega el 'lekuko' de Korrika a la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, en San Sebastián - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Numeroso público y participantes en la Korrika han apoyado este miércoles, pese a la lluvia, el paso por Donosti-San Sebastián de la carreta por el euskara que este año alcanza su 24 edición. Tras recorrer los diferentes barrios de la capital guipuzcoana, ha continuado su recorrido por otros municipios de Gipuzkoa pasadas las 13.00 horas de este miércoles.

Korrika ha entrado de madrugada en territorio guipuzcoano procedente de Iparralde. Tras pasar Irun, Hondarribia y Lezo, la carrera por el euskera ha entrado alrededor de las ocho de la mañana en San Sebastián, aunque ha continuado por otras localidades como Pasai Antxo y Errenteria, para volver a la ciudad sobre las nueve de la mañana.

Los participantes, entre ellos diferentes ikastolas y centros escolares, asociaciones culturales, Bomberos de San Sebastián, o trabajadores de entidades como Eusko Ikaskuntza, Dbus, Kutxa o Tabakalera, han ido cubriendo los diferentes tramos por los barrios de la ciudad, pasándose el testigo (lekuko) y animados por numeroso público en las aceras, pese a la lluvia que ha comenzado a caer sobre las 11.00 horas.

También representantes públicos se han sumado a Korrika a su paso por Donostia-San Sebastián. El Gobierno Vasco ha estado representado por la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo. Han estado acompañados de una amplia representación de viceconsejeros y directores del Gobierno Vasco.

Así, Bengoetxea ha sido la encargada de recoger el 'lekuko', en la calle Andia de la capital guipuzcoana, de manos del alcalde, Jon Insausti. El regidor donostiarra ha iniciado su tramo en el Boulevard, acompañado por ediles del PNV, entre ellos Olatz Yarza, Ana López, Nekane Arzallus, Martin Ibabe, o Kerman Orbegozo.

Al término de su recorrido, Insausti ha resaltado que es "un día en el que se conjugan muchas emociones: ilusión en las calles de Donostia" y ha señalado que el "mensaje claro" es que San Sebastián "es y seguirá siendo la ciudad del euskara en un ritmo que, hay que mantener hoy, pero sobre todo durante todo el año". "Estamos preparados para que la ciudad siga con ese orgulloso título de ser la ciudad del euskera", ha subrayado.

Además, concejales y miembros de EH Bildu han participado en Korrika en otros tramos de la ciudad. Es el caso de la secretaria de programas de EH Bildu, Nerea Kortajarena, la portavoz en Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, el portavoz en el Ayuntamiento de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, -que han realizado su tramo por Loiola-, así como otros ediles donostiarras de la coalición soberanista.

Tras recorrer las diferentes calles y barrios de San Sebastián, Korrika ha abandonado Donostia pasadas las 13.00 horas, en dirección a Lasarte-Oria. La carrera discurrirá por Gipuzkoa -Usurbil, Orio, Zarautz, Getaria, Zumaia, Itziar, Deba, Mutriku- y está previsto que sobre las 20.20 horas entre en Bizkaia. Después de recorrer localidades vizcaínas y alavesas, la carrera pasará sobre las 23.00 horas del jueves por Vitoria-Gasteiz.