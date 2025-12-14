Las obras del centro cívico Judimendi de Vioria afrontan la instalación de la fachada ventilada

Obras en el centro cívico Judimendi de Vitoria. - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras para mejorar la eficiencia energética en el centro cívico Judimendi de Vitoria afrontan la etapa de instalación de la nueva fachada ventilada de 14 centímetros de aislamiento de lana mineral, que va a recubrir la totalidad del edificio, según ha informado el Ayuntamiento.

Durante las últimas semanas se ha procedido a retirar la moldura exterior del zócalo "preparando la base para la nueva fachada", ha explicado el concejal de Modelo de Ciudad, Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, Borja Rodríguez. El revestimiento va a iniciarse por la calle Los Aramburu, donde se han colocado los andamios necesarios para desarrollar la obra.

Se está procediendo también a la preparación de fachada, con tareas como eliminar las antiguas carpinterías y "replantear la instalación de los nuevos muros".

Las obras comenzaron el pasado mes de junio, con una inversión de 4.219.235 euros por parte del Ayuntamiento de Vitoria y un plazo de ejecución de 15 meses.