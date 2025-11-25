La obras del paking de El Ensanche cortan el tráfico en la calle Ibáñez de Bilbao

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La construcción del aparcamiento subterráneo de la plaza de El Ensanche y posterior urbanización de la zona obligarán este jueves y viernes a cortar tráfico rodado en la calle Ibáñez de Bilbao, entre la plaza Ensanche y alameda Mazarredo, desde las 08.00 y hasta las 20.00 horas, aproximadamente.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, la ruta alternativa pasará por la calle Henao. Se dispondrá de señalistas para facilitar acceso-salida a los garajes afectados e indicar los desvíos alternativos para el tránsito peatonal y de vehículos.