Una ofrenda floral recordará el domingo a los desaparecidos en la batalla del monte Saibigain, en Abadiño (Bizkaia)

BILBAO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una ofrenda floral recordará este próximo domingo en la cima del monte Saibigain, en Abadiño (Bizkaia), los nombres y batallones del más de un centenar de desaparecidos en la batalla del monte Saibigain. En el homenaje participarán familiares llegados desde Euskadi y Asturias, pero también desde Bélgica, Francia o Cataluña, quienes estarán también arropados por representantes de los diferentes niveles de las instituciones vascas y de asociaciones memorialistas.

Según ha informado en un comunicado la recientemente constituida Asociación para la difusión de la memoria histórica Saibigain 1937 Elkartea, ha organizado una nueva edición del reconocimiento anual al centenar de gudaris y milicianos vascos y asturianos desaparecidos en una de las más sangrientas batallas de la Guerra Civil en Euskadi, registrada en abril de 1937.

A este homenaje acudirá por primera vez una delegación oficial del Gobierno del Principado de Asturias encabezada por su consejero Ovidio Zapico, responsable de Memoria democrática.

Una marcha popular saldrá desde el Santuario de Urkiola a las 10.00 horas para acercarse caminando hasta la cumbre del monte Saibigain. En torno a la cruz del Saibigain se celebrará a partir de las 11.00 horas un homenaje en el que intervendrán la presidenta de Saibigain 1937 Elkartea, Teresa Usaola Líbano, y el investigador Aitor Miñambres, director del Museo Memorial del Cinturón de Hierro, entidad coorganizadora de este acto.