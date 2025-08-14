La ola de calor vuelve a Euskadi este viernes y sábado con alerta naranja por temperaturas altas extremas

Archivo - Varias personas se toman un helado - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor volverá a Euskadi este viernes y sábado con alerta naranja por temperaturas altas extremas, que podrían rondar los 40ºC, según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y Euskalmet.

Aunque este viernes las temperaturas empiezan a subir, de nuevo, será este viernes cuando se active la alerta naranja por temperaturas altas extremas en el interior desde las 12.00 hasta las 20.00 horas. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 39ºC en la zona cantábrica interior, los 38ºC en la zona de transición y los 39ºC en la zona del eje del Ebro.

En el litoral, habrá aviso amarillo por temperaturas altas extremas desde las 12.00 horas hasta las 17.00 horas, con unos 33ºC de media. Euskalmet prevé que en San Sebastián el termómetro suba hasta los 36ºC, en Bilbao hasta los 40º y Vitoria-Gasteiz a 38º.

Por la noche, el calor no dará tregua. Además, el aviso amarillo será activado también por riesgos forestales, debido a las altas temperaturas, la baja humedad relativa y la intensidad del viento de componente sur.

El sábado se mantendrá la alerta naranja por temperaturas altas extremas en la zona de transición y en la zona del eje del Ebro desde las 13.00 horas hasta las 20.00 horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 38ºC en la zona de transición y en la zona del eje del Ebro.

En la zona costera y zona cantábrica desde las 12.00 hasta las 19.00 horas, con temperaturas máximas de 30º y 34ºC, respecticamente. Se prolongará el riesgo de incendios forestales.