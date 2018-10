Olano "comparte y respalda totalmente" el acuerdo PNV-EH Bildu sobre el nuevo estatus

Publicado 04/09/2018 17:39:02 CET

Cree que "deseable que más partidos" apoyen las bases de la ponencia de autogobierno y aboga por "dar margen para llegar a acuerdos"

SAN SEBASTIÁN, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Gipuzkoa, el jeltzale Markel Olano, ha asegurado que "comparte y respalda totalmente" las bases políticas sobre autogobierno acordadas por el PNV y EH Bildu y ha considerado "imprescindible institucionalizar el derecho a decidir" y generar "un nuevo modelo de relación con el Estado" para "seguir avanzando como país".

Además, ha considerado "deseable" que "más partidos" apoyen las bases de la ponencia de autogobierno y ha abogado por "dar margen para llegar a acuerdos".

En rueda de prensa, tras la celebración del Consejo de Gobierno de inicio del nuevo curso político, Olano ha mostrado su respaldo a las bases aprobadas por la ponencia sobre la actualización del autogobierno en Euskadi y respaldadas por el PNV y EH Bildu "cuyo devenir marcará el desarrollo de la situación política en los próximos meses".

Tras destacar que "comparte y respalda totalmente" las bases políticas acordadas por PNV y EH Bildu porque, a su juicio, lo que pretenden es "la institucionalización del derecho a decidir del pueblo vasco", ha incidido en que esa institucionalización "es absolutamente imprescindible para que este país y este territorio crezcan económica y socialmente".

"Superar el estatus jurídico-político actual, que ha dejado de un modo muy claro cuáles son sus carencias, es muy importante para la integración de nuestra sociedad. El hecho de que se exprese la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca en las instituciones que la representan, en el Parlamento vasco, es fundamental", ha asegurado.

Tras apuntar que los pasos que se tienen que dar en adelante "corresponde a los partidos políticos", Olano ha señalado que, desde el punto de vista institucional, "es muy importante que nuestro país avance en su autogobierno y, sobre todo, en sus derechos democráticos".

A su entender, "si no se consigue avanzar en los derechos democráticos del pueblo vasco, evidentemente eso no va a hacer otra cosa que generar muchísima frustración y desde un punto de vista institucional nos llevará a un bloqueo", porque "este país en este momento necesita crecer institucional y políticamente, y es el objetivo que se marca en la ponencia de autogobierno con las bases que se han aprobado".

El mandatario guipuzcoano ha destacado que, desde el punto de vista social, las citadas bases tienen "un respaldo muy amplio en Euskadi". En ese sentido, se ha referido al Sociómetro que realiza la Diputación, del pasado mes de junio, en que se refleja que "dos tercios de la ciudadanía guipuzcoana apoyaban el principio de que el futuro de Euskadi se tenía que decidir solo en Euskadi, un 76,5% de la población que respalda el derecho a decidir".

Olano ha afirmado que es "muy consciente" de que "es un valor mayoritario el que soporta" las bases presentadas por PNV y EH Bildu y ha considerado que "sería deseable que más partidos políticos, y por tanto más ciudadanía representada" apoyara ese proyecto. "Evidentemente, recabar ese apoyo corresponde a los partidos y hay que darles margen para que lleguen a acuerdos", ha insistido.

En su opinión, "es imprescindible que se haga sin abandonar los principios democráticos que sustentan esas bases, y es perfectamente compatible mantener la coherencia con la búsqueda de nuevos acuerdos".

SOCIOS DE GOBIERNO

Asimismo, tras precisar que estas afirmaciones las está realizando como diputado general y no en nombre del conjunto del Gobierno foral (que el PNV comparte con el PSE-EE), ha recordado que ambas formaciones ya desde el principio de la legislatura hicieron "una salvedad del ámbito político desde la perspectiva de cada partido".

"Sabíamos que no íbamos a coincidir en el cien por cien de la lectura política y, evidentemente, en la medida en que PNV y PSE en esta cuestión no comparten la lectura general, previsiblemente no la compartiremos en ese nuevo Gobierno. Pero no pasa nada, nosotros tenemos una discrepancia pactada", ha explicado.

Por ello, Markel Olano se ha mostrado convencido de que "lo que puede enrarecer" esta fase final de la legislatura es "la cercanía de las elecciones" ya que "cada uno planifica ese ámbito preelectoral y electoral y eso teóricamente podría generar tensión y cada uno busca los debates que quiere".

"Yo, desde luego, no quisiera entrar en polémicas en esta cuestión con nuestros socios de Gobierno. Creo que la andadura esta legislatura ha sido intachable, hemos tenido nuestras discrepancias y nuestros cauces para solventarlas y preveo que continuaremos del mismo modo", ha manifestado.

PRESUPUESTOS Y PROYECTOS

El diputado general, por otro lado, ha informado de que el Gobierno foral ya ha aprobado las directrices para elaborar los presupuestos para 2019, cuyo proyecto será presentado a finales de octubre en las Juntas Generales y que permitirá, tras ser aprobados a final de año, seguir abordando "los retos de futuro de Gipuzkoa".

"Debemos seguir aprovechando el contexto económico favorable para fortalecer nuestro tejido industrial principalmente -su grado de competitividad y de innovación-, para seguir generando empleo, un empleo de cada vez mayor calidad", ha afirmado, para lo que ha recordado que la Diputación ha activado una estrategia, centrada en el proyecto Elkar-ekin, "para que las personas más vulnerables, en riesgo de perpetuarse en situación de pobreza, puedan encontrar empleo y de esta manera facilitar su inserción en la sociedad".

En esa línea, ha recordado que antes de finalizar el curso se lanzaron los principales centros de referencia que abordan "las apuestas más importantes de futuro" del Territorio como son los centrados en la ciberseguridad, el envejecimiento, los audiovisuales en euskera, o la gastronomía digital, aunque aún queda pendiente el centro de electromovilidad. A su juicio, va a ser "muy importante" este inicio de curso, antes de las elecciones municipales y forales, para "consolidar" los citados centros.

El diputado general se he referido también a las grandes infraestructuras como la autovía de Deskarga o el centro mediomabiental de Gipuzkoa, con la incineradora de Zubieta, cuyas obras "van con toda normalidad" y se prevé que a final de esta legislatura "estén construidas y en funcionamiento".