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BILBAO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ONGD vascas llegan a más de 4 millones de personas en 69 países, a través de 949 proyectos de cooperación, según recoge el Informe del sector de las ONGD 2025 presentado por la Coordinadora de ONGD de Euskadi, que presenta una radiografía del trabajo de cooperación internacional para el desarrollo realizado por más de 80 organizaciones vascas.

El informe recoge datos sobre las ONGD de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, su trabajo en el Sur global, los lugares donde actúan, los sectores que priorizan, su base social, y el origen y destino de sus recursos.

En un contexto geopolítico cada vez más complejo, las ONGD vascas "siguen trabajando en la defensa de los Derechos Humanos con el apoyo de más de 117.000 personas", según ha destacado la Coordinadora.

En sintonía con el camino emprendido en 2010, la Coordinadora de ONGD de Euskadi ha publicado una nueva edición del Informe del sector de las ONGD, correspondiente al año 2025, cuyo objetivo es "mostrar una foto representativa de las ONGD vascas que trabajan por la paz, la defensa de los derechos humanos y por un mundo más justo para todas las personas en todos los lugares del mundo, así como realizar un seguimiento de la evolución del sector en su conjunto".

Los datos ofrecidos en el informe corresponden al año 2024, fueron recopilados en 2025 y han sido analizados y contrastados durante los primeros meses de 2026.

Según el informe, el trabajo de las 83 ONGD vascas socias de la Coordinadora de ONGD de Euskadi llega a más de 4 millones de personas, en 69 países, a través de 949 proyectos de cooperación.

Estos proyectos se centran sobre todo en Guatemala (94 proyectos), Colombia (69), Perú (65), India (63), Sahara Occidental (53), Bolivia (38), Palestina (34), Senegal (28), México (27), República Democrática del Congo (24), Cuba (21) y Mozambique (15).

En total, estos proyectos alcanzan a 1.924.461 personas en África; a 1.677.398 en América; a 333.573 en Asia y a 211.281 en Oriente Medio; aunque realmente la población beneficiaria sería mayor, debido al genocidio en Gaza y la extensión del conflicto por toda la zona, según ha apuntado la Coordinadora.

También ha recordado el progresivo cierre del espacio cívico en Centroamérica, especialmente en países como Nicaragua, Guatemala y El Salvador, que ha dificultado, incluso en ocasiones interrumpido, el trabajo de las ONGD en la zona.

La base social de estas organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), compuesta principalmente por mujeres, asciende a un total de 117.586 personas, incluyendo a las 106.582 personas socias y 8.752 donantes que ofrecen apoyo económico, y también a las 2.252 personas voluntarias que colaboran de alguna manera en los proyectos y actividades.

LEJOS DEL 0,7%

Las intervenciones de las ONGD se sostienen gracias a la estabilidad presupuestaria en la mayoría de las instituciones vascas, aunque "muy por debajo aún del compromiso del 0,7% establecido en la Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad", ha advertido la Coordinadora, para recordar que en 2024 el conjunto de administraciones públicas vascas destinaron un 0,37% a cooperación.

Respecto a las cuentas, siempre según los datos de 2024,, las ONGD socias de la Coordinadora ingresaron conjuntamente 102.226.713 euros. La mayor parte de la financiación proviene de fondos públicos (71,63%), frente a la financiación privada (28,36%).

Durante ese año, las ONGD vascas destinaron conjuntamente 84.405.284 de euros a proyectos y actividades que incluyen cooperación para el desarrollo (68,58%); acción humanitaria y de emergencia (18,96%); y educación para la transformación social o EpTS, incidencia política y voluntariado (12,45%).

Además, la Coordinadora de ONGD de Euskadi ha recordado que en 2026 el conjunto institucional de la Comunidad Autónoma Vasca destinará a cooperación internacional el porcentaje presupuestario "más bajo de la última década", tal y como reveló el Informe Presupuestos de las Instituciones Año 2026, presentado en marzo de 2026 por la Coordinadora de ONGD de Euskadi. Durante este ejercicio, ha añadido, diputaciones y ayuntamientos han compensado el "importante recorte" del Gobierno Vasco.