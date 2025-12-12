OPA Herri Plataformak denuncia que el Plan de Contingencia de Osakidetza durante navidades "son en realidad recortes"

VITORIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Osasun Publikoaren Aldeko Herri Plataformak ha denunciado este viernes que el Plan de Contingencia de Osakidetza en la atención primaria durante las navidades "son en realidad recortes" que se han convertido "en la forma habitual de funcionar".

Así lo ha señalado en un comunicado, en el que ha detallado que, durante el tiempo festivo, se reducen horarios en la mayoría de centros sanitarios mientras algunos cerrarán varios días o incluso todas las fiestas y otros atenderán sin personal médico.

"Aunque cada año se presentan como medidas puntuales, se repiten y hasta se amplían. No son algo temporal, son recortes estructurales. Se aplican 5 meses al año y debilitan la Atención Primaria, pilar fundamental de nuestro sistema sanitario, favoreciendo a las clínicas y seguros privados", ha recriminado la plataforma.

Según OPA Herri Plataformak, estos recortes traerán listas de espera, aun mayores, urgencias hospitalarias más saturadas y un deterioro de la calidad asistencial. "No podemos normalizar el deterioro planificado de lo público ni aceptar, año tras año, recortes que dañan la Atención Primaria", ha señalado.

Por ello, la plataforma ha convocado concentraciones en diferentes ciudades vascas. En San Sebastián, las convocatorias será el lunes 15 a las 18.30 horas en el mercado de Egia y el martes 16, a las 12:00, en el ambulatorio de Gros. En Vitoria-Gasteiz, el lunes 15 habrá una kalejira y concentración a las 18:00 horas en la Virgen Blanca.

Por su parte, el martes 16 hay convocadas sendas manifestaciones en Barakaldo, Sestao y Elorrio, todas a las 12.00 horas, en el Hospital de Eloy, en el ambulatorio de Markonzaga y en el Centro de Salud de Elorrio, respectivamente. El viernes 19, a las 19.00 horas, la convocatoria será en la plaza frente al Centro de Salud de Larrabetzu.