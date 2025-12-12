La 'ópera prima' de Irati Gorostidi, 'Aro berria', se estrena en los cines este viernes

Cartel de la película Aro Berria - ELASTICA

BILBAO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La 'ópera prima' de la directora navarra Irati Gorostidi, 'Aro berria', se estrena este viernes en los cines, tras su presentación en el Festival de San Sebastián, en el que el que obtuvo una Mención Especial del Jurado en New Directors.

Producida por Apellaniz y de Sosa y Señor & Señora, y distribuida por Eslastica, la película "ahonda en el universo del anterior cortometraje de Irati Gorostidi, "Contadores", presentado en la Semana de la Crítica de Cannes.

'Aro berria' está protagonizada por Maite Mugerza Ronse, Óscar Pascual López, Aimar Uribesalgo Urzelai, Edurne Azkarate, Jon Ander Urresti Ugalde, y cuenta con la colaboración especial de Jan Cornet, Oliver Laxe y Javier Barandiaran.

El film se ambienta en el San Sebastián de 1978, cuando los trabajadores de la fábrica de contadores de agua se reúnen en asamblea para debatir una huelga que finalmente no prospera.

Decepcionados, los más inconformistas "dirigen sus aspiraciones de transformación radical hacia ámbitos más íntimos". Algunos abandonan la fábrica y se integran en una comunidad aislada en las montañas, donde decenas de jóvenes "emprenden una intensa búsqueda a través de experiencias catárticas compartidas".

Según la directora, la película "se basa en la puesta en escena de situaciones históricas, partiendo del estudio de materiales documentales de la época". Combinando la recreación histórica con una voluntad inmersiva, "propone un acercamiento sensible a las situaciones representadas, explora la relación entre las movilizaciones sociales de los 70, el sentimiento de desencanto político y el auge de las experiencias de vida en comunidad".

"Esta mirada concreta al momento histórico me permitió comprender el valor de aquella experiencia colectiva que condensaba, tanto los anhelos como las frustraciones de la época, y que ayuda a entender el origen de debates que siguen resonando en la sociedad actual", asegura.