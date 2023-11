La oposición reclama un nuevo modelo de financiación de los Servicios Sociales de Base en la Cuadrillas alavesas

La iniciativa se aprobará en el próximo pleno de Juntas, tras empatar en la votación por la ausencia de un juntero de EH Bildu



VITORIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en las Juntas Generales de Álava, EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin Araba, han reclamado "un cambio en el modelo de financiación para la prestación de Servicios Sociales de Base, por parte de las Cuadrilla alavesas y entidades locales competentes", para asegurar unos recursos "suficientes" y "que no se produzcan retrasos", de cara a "garantizar un buen servicio y de calidad".

La aprobación definitiva de la propuesta, firmada por los tres mencionados grupos junteros, se llevará a cabo en el pleno ordinario de la próxima semana, tras empatar en el número de votos en la sesión de las Juntas Generales de Álava de este miércoles, por la ausencia del juntero de EH Bildu, Gustavo Fernández, presidente de la Asociación de Desarrollo Rural de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa, al encontrarse en la inauguración del Centro de Transformación Alimentaria en Okiturri.

La enmienda transaccional a la propuesta original de EH Bildu reclama que la Diputación, junto con las cuadrillas y entidades locales, "realice una valoración del modelo de financiación actual" para modificarlo "en un plazo de tres meses".

Los grupos de la oposición instan a que el cambio en el modelo de financiación se realice vía "Fofel" o mediante "convenios plurianuales", para que las partidas económicas "sean suficientes y sin retrasos", con el objetivo de "no generar tensiones de contabilidad a las cuadrillas alavesas y demás entidades locales competentes".

RETRASOS

La juntera de EH Bildu Ruth Ibisate ha manifestado que, "desde que se cambió el modelo y se suscriben contratos entre la Diputación y las cuadrillas, se generan tensiones y distorsiones importantes en la contabilidad" de las mismas. "El convenio actual se ha suscrito en septiembre y las cuadrillas han tenido que mantener estos servicios con recursos propios", ha señalado a modo de ejemplo.

La juntera del PP Ana Salazar también ha pedido "revisar el modelo actual de financiación hacia las entidades" y "trabajar en un modelo que no perjudique a ninguna y les permita contar con unos servicios de calidad". "Hay que establecer una financiación ágil y rápida, para que no haya retrasos y no se perjudique ni a las cuadrillas ni a ninguna de la entidades que están dando este servicio", ha apremiado.

Por su parte, la juntera de Elkarrekin Araba Begoña Seco ha defendido que los Servicios Sociales de Base "son un derecho", por lo que "no puede haber justificación en los retrasos de su financiación", ya que "tienen consecuencias administrativas y organizativas negativas" para la cuadrillas del Territorio.

CONVENIOS PLURIANUALES

El Gobierno Foral (PNV-PSE) se ha mostrado de acuerdo en que "no deben demorarse los convenios para evitar tensiones de caja", pero no han avalado la propuesta de la oposición al "no dar una solución concreta y ágil" al asunto, al "demorar en tres meses" su materialización.

El juntero del PNV Eder Sánchez ha recriminado que la oposición "se pierde en debates", cuando la solución pasa por "buscar un encaje técnico para buscar fórmulas de convenio plurianuales", para responder a las demandas de "agilidad", presentadas por las cuadrillas en torno a la financiación de los Servicios Sociales de Base.

La juntera del PSE María Jiménez ha optado por "agilizar el procedimiento de tramitación de los convenios actuales para que sean plurianuales y posibilitar, así, un marco estable de financiación" y "den respiro económico a nuestras entidades locales".

"Ustedes plantean interponer un plazo de tres meses para que se lleve a la comisión competente, con lo que retrasarían todo el trabajo que se está llevando a cabo desde la Diputación", ha recriminado a la oposición.

Por último, el juntero de Vox Jonathan Romero ha rechazado la propuesta, ya que "no tiene en cuenta las limitaciones económicas" y "lleva a un desequilibrio a las cuentas públicas de la Diputación y a la imposibilidad de afrontar otras necesidades prioritarias de nuestros ciudadanos".