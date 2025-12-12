La Oreja de Van Gogh anuncia seis nuevas fechas en su gira de regreso tras vender medio millón de entradas

Archivo - LA OREJA DE VAN GOGH EN UNA NUEVA IMAGEN - LA OREJA DE VAN GOGH - Archivo

SAN SEBASTIÁN 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oreja de Van Gogh sigue sumando fechas a su gira 'Tantas cosas que contar'. Así, tras agotar el taquillaje en numerosos 'shows' en tiempo récord, y con medio millón de entradas vendidas, el grupo donostiarra ha ampliado su tour con seis nuevos conciertos.

Las nuevas ciudades que se suman a la gira de regreso de Amaia Montero como vocalista de la banda son Badajoz, Córdoba, Gran Canaria y Tenerife. Barcelona y Madrid, por su parte, sumarán otra fecha más a las ya anunciadas previamente para el año que viene. Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes.

Esta gira de celebración de sus más de tres décadas de trayectoria "promete ser un recorrido emocional por canciones como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas', '20 de enero' y otros himnos atemporales que siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva", han recordado desde la promotora Get In.

'Tantas cosas que contar' es el nombre elegido por La Oreja de Van Gogh para este tour, en el que no participará su guitarrista fundador Pablo Benegas, como guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperpot', que este año ha cumplido 25 años de su lanzamiento.