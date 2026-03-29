El Orfeón Donostiarra interpretará en la Philharmonie de París el 'Rigoletto' de Verdi junto a Le Cercle de l'Harmonie

El Orfeón Donostiarra interpretará Rigoletto en la Philharmonie de París junto a Le Cercle de l’Harmonie - ORFEÓN DONOSTIARRA

SAN SEBASTIÁN 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Orfeón Donostiarra actuará este lunes, día 30, en la Philharmonie de Paris con la interpretación de 'Rigoletto', de Giuseppe Verdi, en una de las citas internacionales más relevantes de su temporada, junto a Le Cercle de l'Harmonie.

Con este concierto, previsto a las 20.00 horas, la formación coral regresa a París, ciudad con la que mantiene una relación artística consolidada a lo largo de los años y en la que ha protagonizado algunas de las actuaciones más destacadas de su trayectoria reciente, ha indicado en un comunicado.

El concierto reunirá al coro donostiarra con la orquesta historicista Le Cercle de l'Harmonie, bajo la dirección musical de Jérémie Rhorer, en una propuesta que aborda la partitura verdiana desde "criterios interpretativos vinculados al sonido original y al rigor estilístico", ha explicado.

El reparto contará con Leonardo Lee en el papel de Rigoletto, Andrea Carroll como Gilda y Duke Kim como el Duca di Mantova, junto a Alexander Tsymbalyuk (Sparafucile), Victoria Karkacheva (Maddalena), Oleg Volkov (Conte Monterone), Dominic Sedgwick (Marullo), Yu Shao (Borsa), Leon Kosavic (Conte di Ceprano) y Valentina Stadler (Contessa di Ceprano)

La interpretación de 'Rigoletto', una de las óperas centrales del repertorio romántico italiano, sitúa al coro en el núcleo dramático y musical de una obra que combina intensidad expresiva, lirismo y profundidad teatral, y refuerza su posición como una de las formaciones corales más reconocidas del panorama europeo, han valorado desde el orfeón.