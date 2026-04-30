El Orfeón Donostiarra junto a voces internacionales protagonizan el nuevo programa de Euskadiko Orkestra

Orfeón Donostiarra - EUSKADIKO ORKESTRA

SAN SEBASTIÁN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Orfeón Donostiarra junto a las voces internacionales Werner Güra, Florian Boesch, Sophie Harmsen y Markus Volpert protagonizarán el nuevo programa sinfónico de Euskadiko Orkestra, que observará el fenómeno de la muerte desde diferentes perspectivas.

El alemán Alexander Liebreich, director de la Orquesta de Valencia, será el encargado de dirigir a la orquesta en la interpretación de obras de Bach, Strauss y Mendelssohn.

Desde Euskadiko Orkestra han anunciado en un comunicado que los conciertos tendrán lugar del 4 al 8 de mayo en Vitoria, Pamplona, Bilbao y San Sebastián, y hay entradas a la venta a partir de 10 euros.

Los conciertos de este décimo programa de la Temporada Sinfónica 2025/26, 'Strauss / Mendelssohn', tendrán lugar el lunes, 4 de mayo, en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria; el martes, 5 de mayo, en el Auditorio Baluarte de Pamplona; el miércoles, 6 de mayo, en el Palacio Euskalduna de Bilbao; y el jueves y viernes, 7 y 8 de mayo, en el Auditorio Kursaal de San Sebastián. Todos serán a partir de las 19.30 horas.

Las actuaciones arrancarán con 'Ich habe genug' de Johann Sebastian Bach, una cantata sacra de unos 20 minutos de duración que será interpretada de pie y en formación semicircular únicamente por el solista bajo Markus Volpert, cuatro violines, dos violas, un violonchelo, un contrabajo y un órgano positivo y bajo continuo.

A continuación, y ya con la formación completa de orquesta sobre el escenario, Euskadiko Orkestra abordará 'Muerte y transfiguración', el poema sinfónico que Richard Strauss completó en 1889 y que el mismo estrenó como director un año más tarde.

Ya en la segunda parte, el Orfeón Donostiarra y un elenco de solistas (la mezzosoprano Sophie Harmsen, el tenor Werner Güra y el barítono Florian Boesch) se sumarán a la orquesta para interpretar la cantata pagana 'La primera noche de Walpurgis' de Felix Mendelssohn, basada en un libreto de Goethe.