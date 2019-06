Ortuzar advierte de que el PNV no será el "pagafantas" de un pacto entre Sánchez y Podemos

Publicado 23/06/2019 11:51:27 CET

BILBAO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Euskadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de que el PNV no será el "pagafantas" de un pacto entre Pedro Sánchez y Unidas Podemos por lo que ha advertido de que los jeltzales deben saber, "lo que se pacte" con la formación de Pablo Iglesias. Además, ha asegurado que su partido no votará "sí" a la investidura del candidato socialista "sin un proceso de diálogo".

En una entrevista publicada este domingo por el diario El Correo, Ortuzar apunta que Sánchez "ha caído en la tentación de hacer inevitable su investidura" porque "ninguno podemos oponernos a ella".

"Está llevándonos a todos a un proceso similar al que ya le salió bien en la moción de censura, en el que él, asumiendo el mínimo compromiso, consiga la investidura y luego, a partir de ahí, larga es la legislatura y muchas las opciones", ha manifestado.

Para Ortuzar, el PSOE quiere "pasar este trámite lo más gratis posible y sin enseñar las cartas", pero "enseguida vienen los Presupuestos y las reformas".

"Y ahí el PSOE tendrá que salirse de esa zona de confort y empezar a hablar esencialmente de tres grandes áreas: regeneración democrática, reformas y modelos territorial. Y en esos tres bloques tiene que optar", ha indicado.

DESCARTADO EL 'NO'

El máximo dirigente de la formación jeltzale ha asegurado que su partido no votará "que sí" a la investidura del candidato socialista "sin un proceso de diálogo". "Lo único que tenemos descartado es el 'no'. Si esperan de nosotros una abstención, entendemos que eso no requiere una gran negociación: han ganado las elecciones y cualquier otra alternativa es peor", ha explicado.

Sin embargo, según Ortuzar, si los socialistas pretenden "un sí" del PNV, "tiene que haber garantías de para qué van a ser utilizados esos seis votos".

Entre los intereses de la formación jeltzale ha incluido "cerrar de una santa vez el Estauto de Gernika y la posibilidad de un nuevo estatus para Euskadi" pero también ha destacado otros temas como la reforma fiscal, laboral, socioeconómica o la ley mordaza.

Según Ortuzar, en este tipo de asuntos "no es lo mismo que el PSOE quiera darles un toque de extrema izquierda que darles un toque reformista al estilo nuestro, socialdemócrata". "El PSOE tiene que hacer una mayoría, pero no es fácil mezclar a Podemos con el PNV", ha dicho.

Por ello, ha asegurado que, "lo que se pacte con Podemos tenemos que saberlo". "No vamos a ser los 'pagafantas' de un pacto Sánchez-Podemos, desde la humildad de nuestros seis escaños", ha advertido.

Preguntado por si Pablo Iglesias podría 'romper la baraja' si no se incluyen ministros de Unidas Podemos en el Gobierno, ha destacado que "en este momento, unas elecciones al que menos perjudican es a Sánchez".