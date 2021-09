Ortuzar cree que a la IA "se le atraganta la condena" y le pide no buscar "coartada" a los altercados para "no dar alas"

BILBAO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que a la izquierda abertzale "se le atraganta la palabra condena" por su relación con el pasado y le ha pedido que no busque "coartadas" o "disculpas" a los altercados porque si se "empieza con equidistancias", se da "alas a esa minoría".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el líder jeltzale se ha referido, de esta manera, a la reacción de la izquierda abertzale ante los incidentes violentos que se han producido este verano en Euskadi y que han provocado diferencias con el Gobierno vasco y el Lehendakari, Iñigo Urkullu.

Ortuzar ha calificado de "absolutamente gratuita e innecesaria" esa polémica porque la posición del Lehendakari, Iñigo Urkullu, y del Gobierno vasco está siendo "muy clara, muy moderada y muy mesurada" y se está haciendo "todo lo que se puede" en esta situación "tan compleja". Por ello, cree que "salir con patas de banco como salieron algunos dirigentes de la izquierda abertzale no tenía mucho sentido, ni justificación".

El líder del EBB ha insistido en que es "innecesario y gratuito" ese tener que "buscar explicaciones, razones y supuestas coartadas" a cosas que "son muy claras" como el tema de los altercados. Ello, a su juicio, "no admite 30 interpretaciones, hay una, no puede haber". "No tienen que suceder, no les tenemos que dar ninguna disculpa, no les tenemos que dar ninguna cobertura, no les tenemos que dar ni el más mínimo clavo al que agarrarse para seguir haciendo", ha añadido.

El dirigente del PNV cree que "no se pueden tener dudas" porque "si se empieza con equidistancias" lo único que se hace "es dar alas a esa minoría para seguir haciendo el gamberro", un "gamberrismo muy grave".

Ortuzar ha afirmado que hay que poner "un poco de cordura y sensatez" porque "no todo es "distanciarse o hacer confrontación contra el Gobierno".

Ante la postura de la izquierda abertzale de no condenar estas acciones o a agresiones como la de hace unos días contra un militante del PP, el dirigente de PNV cree que "se le atraganta la palabra condena" y "en el fondo lo que se le atraganta es la relación con su pasado como si utilizar esa palabra llevara implícito que están haciéndose una enmienda a la totalidad o una crítica total a lo que ha sido su pasado y su acción política en el pasado".

A su juicio, son "rehenes de sus propios fantasmas, de sus propios miedos" y cree que les "gustaría cerrar página" y eso es "fácil: utilizar la palabra condena y ya no podrá decirte nadie nada".

De cara al inicio del curso político y las posibles relaciones con EH Bildu, ha manifestado que debieran ser capaces de "hacer un punto y aparte" y espera que la segunda fuerza política del país sepa "sobreponerse y tener altura de miras", aunque es "escéptico" porque les ve "muy focalizados en las elecciones del 23" y en ir "a un desgaste contra el Gobierno".

(Habrá ampliación)