Ortuzar dice que PNV debe "ser fuerte" para que Sánchez "pase por ventanilla" y materialice la 'agenda vasca'

Cree "cobardica" no afrontar "el encaje de las nacionalidades" y advierte que, aunque se "rehuya", el 29 de abril estará sobre la mesa

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el PNV debe "ser fuerte" en Madrid para que Pedro Sánchez "pase por ventanilla" y materialice la 'agenda vasca', y espera que, "en las primeras semanas de la próxima legislatura", sea posible el traspaso a Euskadi de todas las transferencias comprometidas por el Gobierno socialista. Además, cree que es "cobardica" no afrontar "el encaje de las nacionalidades" del Estado, y ha advertido que, aunque se "rehuya", el 29 de abril, al día siguiente de las elecciones generales, estará sobre la mesa.

En una entrevista concedida al diario 'Deia', recogida por Europa Press, Ortuzar se ha referido al hecho de que la próxima semana se vaya a convocar la Comisión Mixta de Transferencias para realizar cuatro nuevos traspasos a Euskadi y ha considerado que, en esta materia, hay que trascender la "visión mercantilista".

"Sobre un partido como el nuestro, que tiene un peso de cinco parlamentarios sobre 350, han recaído excesivas responsabilidades que el PNV ni pensaba ni quería tener, porque nuestra posición no es gobernar España. Pero nos ha tocado esa responsabilidad, y el balance con el que cerramos esta legislatura tan abrupta prueba que los cinco escaños del PNV son los que más brillan. El PNV ha sabido ser el clavito del abanico, el elemento más pequeño, pero sobre el que gira todo. Estoy muy satisfecho", ha asegurado.

El dirigente jeltzale ha dicho que, tras estas cuatro competencias, "las otras pueden venir en breve". "Lo que a nosotros nos ha sorprendido en este tramo final del Gobierno de Sánchez ha sido que no sean capaces de gestionar esto de una manera más eficiente y rápida, porque son materias técnicas que no tienen detrás ningún conflicto político ni histórico", ha apuntado.

A su juicio, "el Gobierno no ha sabido imponerse a una casta funcionarial que hay en Madrid, que es más proclive a los posicionamientos de la derecha y más centralistas". "Esperamos que en las primeras semanas de la próxima legislatura esto salga"

No obstante, ha advertido de que "casi todos los dirigentes políticos españoles tienen dos caras". "Hemos visto las dos caras del PP, la del Rajoy amable y pactista con nosotros, y ahora la de Casado, que es un feroz antivasco y anticatalán. Hemos visto también al Sánchez del 155 y al Sánchez componedor y amigo de las periferias. Hemos visto a un Rivera anti-Concierto, y luego viene y firma en Iruñea un documento con UPN a favor de la foralidad", ha apuntado.

El líder jeltzale ha asegurado que "todos son Jekyll y mister Hyde". "Veremos qué Sánchez viene, o qué Casado viene. Como partido, vamos a mirar por la defensa de los intereses vascos. A día de hoy, parece que es más fácil con este Sánchez que con la derechona, pero es muy importante que la fuerza del PNV sea la máxima, que los escaños del PNV sean los máximos posibles para que Sánchez tenga que pasar por nuestra ventanilla a pedir los apoyos y eso garantice una correcta defensa de los intereses vascos. Nuestro voto es un dos por uno: vale para detener a la derechona, y defender lo vasco", ha afirmado.

Andoni Ortuzar ha asegurado que hasta las 14.45 horas del miércoles hubo riesgo de que los jeltzales votaran 'no' a dos de los decretos del Gobierno de Sánchez, y él se encargó de decírselo "directamente". "A nosotros nos gusta que haya estabilidad, pero no nos gusta que nos tomen el pelo", ha explicado.

Preguntado por si le pidió el presidente del Gobierno que respaldaran los decretos antes de moverse con los traspasos, ha indicado que "fueron en paralelo las dos cosas". "No están vinculadas, pero queríamos que sucedieran el mismo día", ha precisado.

En este sentido, ha aclarado que los socialistas "no querían que pareciera un trueque". "Les dijimos que podían haberlo hecho hace semanas, y queríamos que fuera cuanto antes, porque en la campaña electoral todo se emponzoña", ha añadido.

El presidente del EBB ha recordado, además, que "hay un problema político no resuelto, que es el encaje de las dos nacionalidades históricas que conviven en el Estado". "Los catalanes no están a gusto, y una mayoría del Parlamento Vasco quiere más autogobierno y otra relación de no subordinación, bilateral, con reconocimiento de la identidad nacional vasca", ha apuntado.

Por ello, cree que es "un poco cobardica esconder el gran problema que hay en el Estado español, porque lo puede esconder en su programa, pero en el debate sale". "Es como pretender no ver el elefante en la habitación. Creo que quiere rehuir en campaña eso porque le abre un flanco, porque una parte importante de su electorado es más bien centralista y no quiere desmovilizarla, pero ese debate esta ahí. Podrá evitarlo hasta el 28 de abril, si puede, pero el 29 de abril vamos a estar ahí. Otra cosa es que los resultados den otra fotografía", ha advertido.

Andoni Ortuzar ha insistido en que no descarta, "en absoluto", un pacto entre el PSOE y Ciudadanos. "Es más, hay una parte del PSOE que estaría feliz en ese ámbito, y parte del mundo económico de Madrid, también. A ese mundo, el PP de Casado no termina de convencerlo, y no le gusta Vox", ha manifestado.

En referencia a la posibilidad de que el PNV se vaya a ver "obligado a trazar un cordón sanitario" en torno al PP, Ortuzar ha considerado que hay que tener cuidado con "los cordones sanitarios porque te los pueden hacer a ti".

"Hemos vivido cordones contra nosotros en Euskadi. Lo que debe hacer el PP es levantar la vista. Se está pegando por un espacio con Vox y Cs, pero esa pelea le lleva a la inanición política porque está pegándose con los dos únicos partidos con los que se va a poder entender. Y con el resto no quiere nada: el PSOE, el PNV y los catalanes son anatema para él. Si el PP quiere ser una opción de gobierno alternativa a Sánchez, debe cambiar", ha avisado.

A su entender, "el PP, por mucho que quiera, no puede renegar del pasado reciente y de lo que hizo Rajoy". "Sin embargo, no creo que por su mente pase hacer acuerdos con el PNV. Él quiere el esquema andaluz, pero va a ser muy difícil de repetir en España", ha añadido.

Tras señalar que con Pablo Casado ha coincidido en actos, pero no han hablado en solitario, ha dicho que a éste "no le van a dar los números para ser el candidato". "Sea quien sea, el Gobierno vasco seguirá cumpliendo su función de intentar tener buena relación con Madrid para que se cumpla el Estatuto", ha subrayado.