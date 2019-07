Ortuzar apela a la responsabilidad para evitar nuevas elecciones generales

Actualizado 31/07/2019 13:00:42 CET

Tiende la mano del PNV para salir de la "parálisis política", pero pide "diálogo y acuerdo"

BILBAO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha realizado este miércoles un llamamiento a cambiar urgentemente la forma de hacer "política destroyer" en el Estado, y ha rechazado que se celebren nuevos comicios generales. "No se puede pretender que hasta que alguien consiga el resultado que quiere, tengamos que estar cada seis meses haciendo elecciones. Hace falta responsabilidad", ha afirmado.

Durante su intervención en el acto celebrado en Jardines de Albia de Bilbao, con motivo del Día de San Ignacio y el 124 aniversario de la fundación de la formación jeltzale, Ortuzar se ha referido a la fallida investidura de Pedro Sánchez.

Sin pretender "caer en la moralina barata" ni "dar lecciones a nadie", ha señalado que, "haciendo así las cosas, es imposible que salgan bien".

De esta forma, ha lamentado que, durante las conversaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, "se haya querido ganar por goleada, retransmitiendo en directo las reuniones". "Buscando el choque en lugar del entendimiento, la imposición en lugar de la negociación, los acuerdos son imposibles. Ese no es el modelo", ha advertido.

Por ello, ha emplazado a cambiar urgentemente esa forma de hacer "política destroyer" porque "esto es más serio que una serie de televisión --aunque, como 'Juego de Tronos', se haya rodado en Euskadi-- para que supuestos "estrategas" jueguen con todos nosotros". "Si esto es la nueva política, me quedo con el modelo PNV. Frente a la política líquida, la política sólida del modelo PNV", ha reivindicado.

GOBIERNO EN NAVARRA

De esta forma, ha puesto como ejemplo a Euskadi, donde se lleva más de tres décadas gobernando prácticamente todas las instituciones en coalición, algo que, según ha apuntado, también ocurrirá en Navarra. "Donde está el PNV, hay acuerdo", ha asegurado.

A su juicio, tiene que "entrarles en la cabeza a los actores políticos de Madrid" que "las mayorías absolutas han pasado a la historia en el Congreso de los Diputados". "Hay que gestionar las instituciones desde el acuerdo con otros. Y acordar significa compartir, ceder, transaccionar", ha dicho.

Tras apuntar que su partido no "prejuzga cuál tiene que ser la fórmula: si un gobierno de coalición, si un acuerdo programático de legislatura o cualquier otra forma", considera que "debe buscarse la que más estabilidad y capacidad de maniobra dé al Gobierno resultante para que se puedan llevar adelante los retos del Estado".

"Y eso pasa por garantizar mayorías suficientes para que no haya bloqueos, lo que nos lleva a acuerdos amplios y diversos, porque el panorama electoral es amplio y diverso. Guste o no guste, es lo que ha salido de las urnas. Lo que no se puede es pretender que hasta que alguien consiga el resultado que quiere, tengamos que estar cada seis meses haciendo elecciones", ha asegurado.

Andoni Ortuzar cree que, detrás de todo "este ruido político que llega de Madrid, los problemas siguen ahí, esperando respuesta urgente", como los "síntomas de desaceleración económica", el sistema de pensiones o "el problema del modelo territorial del Estado, con Catalunya y Euskadi pidiendo soluciones democráticas".

Por ello, ha asegurado que el PNV vuelve "a mostrar nuestra mano tendida para salir de esta parálisis política. El PNV sabrá estar a la altura de las circunstancias. Solo pedimos diálogo. No hay más receta que el diálogo y el acuerdo", ha señalado, para ofrecerlo también en Euskadi para "este tramo final de la legislatura. También aquí tenemos retos pendientes".

El líder jeltzale ha afirmado que su partido "nació para liberar Euskadi nacional y socialmente, para construir una Euskadi libre, de mujeres y hombres libres". "Vamos por el buen camino. Euskadi es hoy más Nación que nunca. Tenemos nuestro autogobierno. Debemos protegerlo, y hay que seguir avanzando. Hacia más cotas de soberanía, para traer más bienestar a este pueblo", ha subrayado, para señalar que siguen comprometidos para hacer esto "realidad".