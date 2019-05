Ortuzar pide "una movilización general" para que PNV vuelva a ser "el escudo protector" y "seguro a todo riesgo"

Publicado 24/05/2019 21:14:54 CET

Llama a votar para que la ikurriña "siga alta y unida", y para que Euskadi y sus territorios "no se deshilachen"

BILBAO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido "una movilización general" el próximo domingo para que la formación jeltzale vuelva a ser el "escudo protector", el "seguro a todo riesgo" de los vascos, "al igual que ocurrió en las pasadas elecciones generales". Además, ha realizado un llamamiento a apoyar a su partido para que la ikurriña "siga alta y unida", y para que Euskadi y sus territorios "no se deshilachen".

El PNV ha cerrado la campaña a las elecciones municipales, forales y europeas con un acto político celebrado bajo una carpa en El Arenal bilbaíno, en el que se ha dado el protagonismo a la ikurriña a través de su spot televisivo, con una bandera confeccionada por retales que simbolizan a los territorios de la geografía vasca. "Nos une un ideal y, si algo lo resume, son tres colores y una bandera: rojo, verde y blanco", ha asegurado Ortuzar.

En el mitin han participado también el lehendakari, Iñigo Urkullu, la candidata a la reelección como eurodiputada, Izaskun Bilbao; los candidatos a las alcaldías de las tres capitales, Juan Mari Aburto, Gorka Urtaran y Eneko Goia; y los tres candidatos a las diputaciones forales, Unai Rementeria, Ramiro González y Markel Olano. Todos ellos han lanzado un mensaje para que la ciudadanía vasca vote el 26 de mayo de forma masiva, como en los comicios del 28 de abril, y llenen las urnas de votos del PNV "para que los proyectos se hagan realidad y avanzar firmes hacia el futuro".

El líder del PNV se ha mostrado convencido de que el próximo 26 de mayo su partido tendrá, otra vez, "un resultado maravilloso", como ocurrió en las generales, cuando emplazó a la ciudadanía de Euskadi a trabajar hasta el último minuto para que permaneciera en buenas manos "la aldea vasca" --en alusión a Asterix y Obélix, y la aldea gala que se rebelaba ante los romanos--.

Después, ha dado paso al vídeo de campaña, en el que se ve a jóvenes y mayores de distintas localidades de la Comunidad Autónoma Vasca cosiendo una ikurriña a base de retales y petachos que "simbolizan los pueblos y territorios de Euskadi".

Al finalizar el spot, han accedido al escenarios dos de las personas que aparecían en la grabación: Rosa Mari, una vecina de Elantxobe, e Iñigo, un chaval de Bilbao. Ambos portaban la misma ikurriña del anuncio, que han entregado a Andoni Ortuzar.

Entonces, este último, con la ayuda de Urkullu y de los candidatos jeltzales, la han izado hasta lo más alto de la carpa, con un 'irrintzi' de fondo y entre los aplausos de varios cientos de militantes y simpatizantes que han acudido al acto.

Andoni Ortuzar ha recordado que "hoy Euskadi está bien, pero no siempre ha sido así". "Cada trozo de tela de esa ikurriña, cada hilván y cada zurcido dan cuenta de décadas de trabajo, de superación, de rotos y desgarros que ha habido que coser y reparar", ha indicado.

LA SOBERANÍA Y EL AUTOGOBIERNO

De esta forma, se ha referido a "la salida de la dictadura con las heridas de la guerra y el exilio aún abiertas, la recuperación de la soberanía nacional y el autogobierno, sacar de las catacumbas el euskera, y nuestra cultura, salir de varias y dolorosas crisis económicas y acabar con la pesadilla del terrorismo".

Se trata, según ha subrayado, de "retales, petachos, trozos de historia reciente" que la formación jeltzale "ha cosido, hilvanado, zurcido en estos últimos 40 años y que hacen que hoy Euskadi pueda aspirar a un futuro mejor". "Ésa es la historia que quiere contar esa ikurriña colectiva, en la que todos los vascos hemos aportado nuestro trozo, nuestra parte", ha manifestado.

Ortuzar ha reivindicado, además, "el papel de hilo conductor que el PNV ha hecho durante todos estos años". "Ha sido la mano diestra que ha pasado lo más finamente posible aguja e hilo para unir el país. Ha sido el hilo con el que hemos hilvanado los proyectos para convertir a Euskadi en un buen lugar para vivir, a la altura de Europa. El PNV ha sido el hilo con el que se han cosido los desgarros del paro y de las diferencias sociales, haciendo una sociedad más justa, el hilo con el que ahora queremos zurcir los rotos que ha dejado la violencia", ha remarcado.

El presidente del EBB ha reconocido que algún punto se les habrá salido, "que alguna costura aprieta y alguna otra se nota más de la cuenta" porque "no es una obra perfecta". "Pero es nuestra ikurriña, con sus trozos y sus costuras ahí marcadas, la obra colectiva de este pueblo, con la mano, la aguja y el hilo del PNV como elementos de unión", ha insistido.

Por ello, ha emplazado a "darlo todo" el domingo, para conseguir "una movilización general". "Todo el mundo a votar por un futuro mejor. Para que la ikurriña siga ahí, alta y unida, voto PNV. Para que Euskadi y sus territorios no se deshilachen, voto PNV", ha destacado.

Andoni Ortuzar ha reiterado que, "para que Euskadi entera se mueva", la alternativa "global" es la formación jeltzale, "el voto tres en uno, tres urnas, tres papeletas y un solo voto de garantía, gente de fiar, abertzales y con las ideas claras".

"EN BUENAS MANOS"

Por su parte, el lehendakari ha afirmado que "el destino de este pueblo está en buenas manos, en buenas mentes, buenos ojos, buen olfato, buenos oídos" porque el PNV supone "escuchar, pensar, valorar y responder, proponer, hacer y mejorar, comprometerse y cumplir".

Iñigo Urkullu ha afirmado que la formación jeltzale presenta un programa "de futuro y creíble" porque se asienta en un programa "cumplido" y basado en "un ideario social, en la solidaridad, la igualdad de mujeres y hombres, las políticas sociales como garantía de cohesión y progreso, en el apoyo a la empresa, a la industria, en la inversión en innovación". "Este pueblo no deja a nadie atrás", ha apuntado.

Además, ha mostrado su confianza en que los candidatos jeltzales continuarán en la apuesta del PNV por alcanzar acuerdos en las instituciones. "Sabemos lo que habéis hecho, sabemos lo que vais a hacer, también sabemos lo que no haréis jamás. No vais a desestabilizar las instituciones, no vais a dividir a la sociedad, no vais a crispar ni a bloquear", ha señalado.

En esta línea, ha recordado que el modelo PNV es "una forma de hacer política", de "trenzar acuerdos en todas las direcciones y avanzar paso a paso" porque son "conscientes de la situación actual, de la coyuntura de cada momento".

De esta forma, ha indicado que los jeltzales "atienden desde la política a los sectores de actividad económica como generadores de empleo y bienestar social", apuestan por pueblos, ciudades y territorios "interconectados, inteligentes, saludables y sostenibles", e impulsan "comunidad, identidad, convivencia, igualdad y solidaridad, pensando en cada persona, en el pueblo, "con un compromiso ético y la experiencia del trabajo bien hecho". Por ello, ha instado a seguir haciendo "juntos" una Euskadi "nación europea".

EUSKADI, "UN CASO DE ÉXITO"

Por su parte, la eurodiputada y candidata a la reelección por la coalición CEUS, Izaskun Bilbao, ha recordado que en Europa consideran que Euskadi es "un caso de éxito colectivo" por su evolución en estas cuatro décadas. Además, ha apuntado que esta realidad se hizo "muy visible" tras el fin de ETA.

También ha denunciado las reglas electorales que rigen los comicios europeos, pensados, a su juicio, "para eliminar una diversidad que molesta" porque demuestra "que en Europa hay más naciones que Estados, algo que hay que resolver a la canadiense, con la directiva de claridad del lehendakari".

"Hacemos las cosas de otra manera: diálogo, negociación, acuerdo y soluciones políticas para mejorar la vida de la gente. Otros están en el lío permanente", ha dicho, para pedir un último esfuerzo que mantenga la representación del PNV en la UE.