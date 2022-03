Ortuzar ve a Sánchez "lento" en la adopción de medidas y le pide que "arranque de una vez"

BILBAO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va "lento" y adopta decisiones "un poquito tardías" ante la actual situación económica "compleja", por lo que le ha instado a que "arranque de una vez". Asimismo, ha considerado que la demanda del PP de bajada de impuestos es "puro populismo del muy barato".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Ortuzar ha esperado que el problema de inflación sea "coyuntural" porque "este ritmo sería difícil de aguantar" y ha defendido que, mientras dure, "hay que actuar" con medidas "de choque". En este sentido, ha lamentado que algunas de las medidas del Gobierno central están siendo "un poquito tardías".

"Hemos perdido un mes esperando a que Bruselas dijera lo que era obvio que iba a decir", ha advertido el presidente del PNV, que ha apuntado que la cuestión no es "tanto lo que se hace", que cree que "termina siendo bueno", sino "cómo se hace y lo que se tarda en hacer".

Ortuzar ve "correcto" que el Ejecutivo de Sánchez haya optado, ante la "complejidad" de la situación, por "ampliar la deuda" para ahora "no perjudicar a nadie y no tener que tocar los impuestos" porque, en su opinión, "entrar en una remodelación de impuestos sería muy complejo sin saber cuánto va a durar esta situación". No obstante, ha advertido de que la deuda pública de España es ya "casi temeraria" y hay que tener "cuidado hasta dónde llegas".

En esta línea, ha considerado que la insistencia del PP en reclamar una bajada de los impuestos es "puro populismo del muy barato". "Cuidado con las bajadas y las subidas de impuestos", ha apelado, advirtiendo de que los impuestos van "en su grandísima mayoría" a los servicios públicos y el resto "gran parte" a inversión.

El presidente del PNV ve a Sánchez "estable" pero "lento". Según ha indicado, para los grupos que apoyan el Gobierno, "la alternativa es mucho peor" ya que, por el momento, "no parece que el PP de Casado y de Feijóo son tan diferentes en respuesta a grandes desafíos del Estado". En todo caso, ha advertido de que el Gobierno está "perdiendo bastante crédito en la calle" por su "lentitud y falta de claridad de conceptos" en el seno del Ejecutivo.

Ortuza ha valorado la intervención este miércoles del lehendakari y los tres diputados generales para anunciar el impulso de proyectos "nucleares del país" con independencia de que lleguen recursos europeos. "Esa iniciativa también la tenemos que exigir a Pedro Sánchez, que arranque de una vez", ha pedido.

(Habrá ampliación)