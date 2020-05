Ortuzar dice a Sánchez que, si hay un nuevo Estado de Alarma, debe incluir un mecanismo de pacto con las autonomías

Afirma que ahora no están en el sí a la prórroga, pero siguen dispuestos a "arrimar el hombro"

BILBAO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que, si el Gobierno de Pedro Sánchez cree que debe haber un nuevo Estado de Alarma, este debería incluir un mecanismo de pacto con las comunidades autónomas para que puedan establecer sus propios procesos de desescalada. Además, ha reclamado que "cada uno pueda volver a gestionar sus instituciones y sus competencias".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha explicado que analizarán en la reunión de la Ejecutiva del PNV de este lunes si respaldarán el miércoles la prórroga del Estado de Alarma. No obstante, cree que, hasta el día de la votación, pueden cambiar "muchas cosas y esperemos que pasen". "En función de esos acontecimientos y esas novedades, fijaremos nuestra posición", ha añadido.

En todo caso, ha recordado que hace 15 días ya dijo su partido al Gobierno "que no contara con el voto positivo si todo seguía igual" que hasta ahora. "No es tanto que no estábamos en el no, como que no estábamos en el sí. Y ahí seguimos a día de hoy", ha asegurado.

El líder jeltzale ha recordado que no tienen en sus manos el texto de la prórroga ni saben en qué términos va someter el Ejecutivo al Congreso ese nuevo Estado de Alarma.

Tras destacar que, a lo largo de este proceso "han arrimado el hombro", ha apuntado que continuarán haciéndolo. "Nosotros, como lo expresó ayer el Lehendakari, creemos que, con otros instrumentos se puede gestionar esta situación", ha indicado.

HACER LAS COSAS MEJOR

Andoni Ortuzar ha señalado que "hay que hacer las cosas de la mejor manera posible y con el mayor apoyo posible". "Si el Gobierno del Estado cree que tiene que haber un Estado de Alarma, hagamos que sea los menos excepcional posible, lo más normalizado posible. Tengamos respeto a las instituciones naturales y competentes en la materia de que se trate. Pactemos las medidas de desescalada. Creo que se puede si hay voluntad política", ha manifestado.

En este sentido, cree que puede haber un acuerdo "para que esos peligros que dice el Gobierno del Estado que sucederían si no hubiera el Estado de Alarma se puedan conjurar, pero, al mismo tiempo, las demás instituciones estén cómodas y estén trabajando como deben, y conforme a sus competencias".

"Si el Estado de Alarma nuevo se produce, debería traer incorporado un mecanismo de pacto con las comunidades autónomas para esos procesos de desescalada, para que cada uno pueda establecer sus propios procesos de desescalada y que también haya una vuelta a las instituciones naturales. Que cada uno pueda volver a gestionar sus instituciones y sus competencias", ha manifestado.

(Habrá ampliación)