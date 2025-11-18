Osakidetza abre la lista de contratación de psicológos en centros de salud

BILBAO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza abrirá este miércoles, 19 de noviembre, y hasta el próximo 3 de diciembre la lista de contratación de los profesionales de Psicología que se incorporarán "en breve" a los centros de salud para tratar trastornos emocionales leves. El despliegue de esta nueva figura dará cobertura como experiencia piloto a 15 centros, según han explicado el Departamento vasco de Salud y Osakidetza.

La incorporación de estos profesionales busca mejorar el abordaje de los trastornos o malestares emocionales en la población, como el insomnio, la ansiedad o la depresión leve, "y hacerlo además desde los dispositivos más cercanos", los que ofrece la red de Atención Primaria.

La medida contempla la contratación de psicólogos sanitarios, en el marco de una de las líneas estratégicas del Pacto Vasco de Salud, para atender la demanda asistencial por trastornos ligados a la salud emocional.

Este profesional será el referente del bienestar emocional de los pacientes en la Atención Primaria y actuará "de manera escalonada" entre el profesional de Medicina de Familia -que será quien derive a su paciente al psicóloga- y la atención especializada que se presta en los centros de Salud Mental extrahospitalarios, destinados a la atención de casos más complejos.

Para poder acceder a estas plazas -un total de 9- será necesario además de tener la titulación de Psicología, haber cursado un Máster en Psicología General Sanitaria. Atenderán los trastornos leves o malestares emocionales que interfieren en la vida cotidiana, como puede ser la ansiedad, la depresión o el insomnio, "a través de una intervención en la que se trabajarán habilidades para poder afrontar dichos problemas", ha explicado Osakidetza.

EXPERIENCIA PILOTO

El despliegue de esta nueva figura dará cobertura como experiencia piloto a 15 centros de salud: cinco en Gipuzkoa (Altza, Pasai San Pedro, Beasain, Irun-Dunboa y Hondarribia), dos en Álava (Lakuabizkarra y Salburua) y ocho en Bizkaia (Repélega, Castaños, Otxoarkoaga, Rekalde, Solokoetxe, Gernikaldea, Basauri-Kareaga y Basauri Ariz).

De esta manera, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza dan "el primer paso para tratar de manera más ágil y accesible a las personas que padezcan malestar emocional, ya que encontrarán atención psicológica en su propio centro de salud de referencia, sin necesidad de desplazarse".