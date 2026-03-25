Osakidetza abrirá en junio el plazo de inscripción a la segunda fase de la OPE para 48 categorías y 5.426 plazas

Archivo - Osakidetza ha destacado que se trata de uno de los procesos selectivos "más importantes de los últimos años en Euskadi" - IREKIA - Archivo

VITORIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza abrirá en junio el plazo de inscripción a la segunda fase de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2023-2024-2025 para 48 categorías profesionales y 5.426 plazas, cuyos exámenes se celebrarán previsiblemente después del verano.

La decisión ha sido anunciada este miércoles a los sindicatos en el marco de la Mesa Sectorial de Sanidad, según ha informado Osakidetza en un comunicado, en el que el Servicio Vasco de Salud ha recordado que estas 48 categorías se suman a las nueve cuyos exámenes se celebrarán en junio, los días 19, 20 y 21, en el BEC de Barakaldo.

En el caso de las pruebas de junio, el plazo de inscripción se abrió el pasado lunes y permanecerá abierto hasta el 22 de abril. Osakidetza tiene previsto realizar este año varias fases de inscripción para el resto de las categorías profesionales, hasta completar las 107 categorías de esta OPE 23-24-25, que va a ofertar un total de 5.426 plazas, de las cuales 2.160 son de nueva creación.

Osakidetza ha destacado que se trata de uno de los procesos selectivos "más importantes de los últimos años en Euskadi", que se desarrollará a lo largo de 2026 con varias novedades respecto a OPE anteriores.

Entre los cambios introducidos se encuentra el de conservar la nota de la prueba de oposición para el proceso selectivo inmediatamente posterior y realizar el examen único tipo test, para lo cual se pondrá a disposición de las y de los candidatos la batería de preguntas para facilitar así la preparación de la prueba.

Las características de las bases generales que regirán este proceso se fundamentan en un acuerdo alcanzado en Mesa Sectorial, con la aprobación de los sindicatos SME y SATSE.

DESARROLLO PROFESIONAL

Además, y en otro de los puntos del orden del día de la reunión de la Mesa de este miércoles, Osakidetza ha anunciado la inclusión en el nuevo decreto que está elaborando de los servicios prestados en formación especializada. Además, va a impulsar la creación de una Comisión de Seguimiento del Sistema de Desarrollo Profesional, conjunta entre sindicatos y Osakidetza.

Esta Comisión será la encargada de abordar aquellas cuestiones relacionadas con las convocatorias anuales de desarrollo profesional en las que a menudo se dan especificidades o surgen dudas que ralentizan la dinámica de dichas convocatorias.

En cuanto a los avances en el ámbito del Desarrollo Profesional, Osakidetza ha recordado la inclusión por primera vez en este nuevo modelo del tiempo de formación sanitaria especializada, que será reconocido como servicio prestado a efectos de desarrollo profesional.

Osakidetza ha explicado que el nuevo modelo de Desarrollo Profesional, que es un sistema de reconocimiento de niveles en función de trayectoria, formación, experiencia y méritos, busca mejorar la calidad asistencial, motivar al personal y aumentar su competencia profesional.

REVISIÓN DE DESTINOS

De esta forma, los profesionales podrán sumar este tiempo de desempeño como MIR (médicos), EIR (enfermería), FIR (farmacia), PIR (psicología), u otros ámbitos de especialización, como servicios prestados a efectos de carrera profesional. De esa forma, ese periodo de formación sanitaria especializada se considerará tiempo trabajado dentro de la administración sanitaria.

Asimismo, Osakidetza ha informado a la Mesa Sectorial de que en la actualidad se está llevando a cabo el proceso de revisión y elección de destinos en las listas de contratación temporal en todas las categorías profesionales de la organización por parte los y las solicitantes.

Durante este mes de abril, está previsto que las y los candidatos finalicen el proceso de selección de destinos. En el mes de mayo, Osakidetza procederá a la actualización de los listados de contratación de todas las categorías profesionales en función de las elecciones de destino realizadas por los y las solicitantes.