Osakidetza desarrolla en San Sebastián un proyecto de Hospital de Día para pacientes frágiles y crónicos complejos

Visita al Hospital de Día Amara-MMA para pacientes frágiles y crónicos - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha desarrollado en el Hospital de Día Amara-MMA del Hospital Universitario Donostia un proyecto que para pacientes frágiles y crónicos complejos, que ofrece una alternativa innovadora a la hospitalización convencional, una atención "más humana, más ágil y más cercana", con menos desplazamientos, menos urgencias y más resolución en el propio hospital o en el domicilio.

En su primer año real de actividad, ha atendido a 2.209 pacientes, ha evitado más de 1.000 estancias hospitalarias y ha multiplicado por seis los ingresos directos sin paso por urgencias. El proyecto se enmarca en acciones de las principales líneas del Pacto Vasco de Salud.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha visitado este miércoles el Hospital de Día Amara-MMA (Manejo Médico Ambulatorio), donde ha compartido impresiones con los profesionales del centro, ubicado en el entorno del Hospital Donostia, acompañado por la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, la responsable de Medicina Interna, Uxue Errasti, y la directora gerente de la OSI Donostialdea, Maite Martínez, junto con su equipo.

Así, Osakidetza ha consolidado, después de su primer año de funcionamiento real, el Hospital de Día Amara-MMA un proyecto innovador pensado para atender a pacientes frágiles y crónicos complejos de "una forma más cercana, más humana y más eficiente". Este nuevo dispositivo permite dar respuesta a personas que necesitan atención hospitalaria, pero que no siempre requieren un ingreso convencional.

El Hospital de Día Amara-MMA, orientado a la atención integral del paciente crónico complejo, nace para ofrecer una "alternativa real" a la hospitalización tradicional. Su objetivo es evitar ingresos innecesarios, resolver agudizaciones, administrar tratamientos complejos y acompañar mejor a las personas con pluripatología, dependencia o fragilidad.

Según han destacado, "todo ello se hace con una atención centrada en la persona y con una coordinación estrecha entre el hospital, atención primaria y otros recursos asistenciales". "En definitiva, su objetivo es evitar ingresos innecesarios, resolver agudizaciones sin pasar por urgencias y facilitar tratamientos y procedimientos complejos en un entorno más cómodo y accesible para el paciente", han insistido.

CRONICIDAD

Este recurso está especialmente dirigido a pacientes crónicos complejos, muchos de ellos de edad avanzada, con varias enfermedades a la vez, con necesidad de seguimiento frecuente y con un gran riesgo de empeorar si tienen que pasar por urgencias o por un ingreso convencional. El nuevo Hospital de Día les evita desplazamientos innecesarios y les permite recibir tratamientos, pruebas y valoraciones en un entorno "más cómodo y más seguro".

El proyecto cuenta con un equipo multidisciplinar y con una organización pensada para dar respuesta rápida y coordinada. Entre las prestaciones que ofrece se incluyen infusiones intravenosas, administración de antibióticos, diuréticos, corticoides, hemoderivados o ferroterapia, además de procedimientos como paracentesis o toracocentesis y pruebas diagnósticas de alta resolución. También permite resolver agudizaciones sin necesidad de pasar por urgencias.

PRIMER AÑO DE ACTIVIDAD

Durante su primer año de funcionamiento, entre febrero de 2025 y febrero de 2026, el Hospital de Día Amara-MMA ha atendido a 2.209 pacientes distintos, con una edad media de 77 años. El 90% de las personas atendidas eran pacientes crónicos complejos y el 95% pertenecían a la OSI Donostialdea.

Los resultados muestran un impacto "muy positivo". Además, el dispositivo ha demostrado una gran capacidad de resolución: el 65% de las llamadas urgentes gestionadas por enfermería se resolvieron sin necesidad de intervención médica, y se realizaron 1.015 valoraciones por enfermería de práctica avanzada en el ámbito hospitalario, de las que 325 pudieron resolverse íntegramente en domicilio.

Según los datos aportados, el modelo ha permitido evitar más de 1.000 estancias hospitalarias al año y ha multiplicado por seis los ingresos directos programados sin paso por urgencias respecto al año anterior. Más de la mitad de la actividad del hospital de día ha sido urgente no programada.

El consejero y las responsables de Osakidetza ha apuntado que este modelo, además, se alinea con las principales líneas del Pacto Vasco de Salud, especialmente con la atención a la cronicidad, la humanización de la asistencia y la mejor coordinación entre atención primaria y hospital. También ayuda a descargar a atención primaria de parte de la carga asistencial relacionada con pacientes complejos, reforzando así el trabajo compartido entre niveles

"La experiencia del Hospital de Día Amara-MMA demuestra que una organización distinta de la atención puede ofrecer mejores respuestas a una población cada vez más envejecida y con más necesidades. Para Osakidetza, se trata de un modelo útil, sostenible y centrado en la persona, que mejora la atención y favorece una utilización más eficiente de los recursos sanitarios", han resaltado.

Este Hospital de Día refuerza además la integración entre distintos recursos asistenciales, como el Equipo Gestor de Casos, la enfermería de práctica avanzada, la hospitalización a domicilio y la atención primaria.

El nuevo modelo mejora la experiencia de pacientes y cuidadores porque reduce esperas, evita desplazamientos innecesarios y facilita que muchas situaciones se resuelvan sin hospitalización convencional. También ayuda a preservar los vínculos con el entorno familiar y a respetar mejor las preferencias de cada persona.