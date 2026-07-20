Osakidetza destaca que el acuerdo con el SME "impulsa un cambio de modelo organizativo del sistema de salud"

Firma del acuerdo entre Osakidetza y el SME - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha destacado el acuerdo "histórico" alcanzado este lunes con el Sindicato Médico de Euskadi (SME) que "impulsa un cambio de modelo organizativo del sistema de salud" y recoge medidas específicas del colectivo médico que "mejoran las condiciones de su desempeño profesional".

Osakidetza y el Sindicato Médico de Euskadi han suscrito, esta mañana en la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada en Vitoria-Gasteiz, un pacto que pretende hacer frente a la "especial dificultad para la captación y fidelización del personal médico y facultativo especialista".

En este sentido, el Gobierno Vasco ha señalado que esta situación aconseja impulsar medidas específicas dirigidas a mejorar las condiciones de desempeño profesional del personal médico y facultativo especialista, favoreciendo al mismo tiempo "la estabilidad de las plantillas, la continuidad asistencial y la calidad de la atención" prestada a la ciudadanía.

El Gobierno Vasco y Osakidetza han trabajado los últimos meses con el Sindicato Médico de Euskadi para abordar las singularidades del colectivo y acercar posiciones. Tras varias reuniones bilaterales con el SME, la propuesta de acuerdo ha sido presentada en la mesa sectorial de sanidad celebrada este lunes.

Osakidetza ha trasladado que las medidas contenidas en el acuerdo responden a "la necesidad objetiva de corregir un problema estructural de disponibilidad de los profesionales", cuya persistencia compromete la adecuada prestación de la asistencia sanitaria y al incremento de las listas de espera.

El acuerdo establece determinadas medidas cuya implantación se considera prioritaria e inmediata para garantizar la adecuada prestación de la asistencia sanitaria y pretende aliviar algunos aspectos que están generando el conflicto con el personal médico y, por otro, medidas a más largo plazo. Todas ellas están condicionadas a la mejora de la situación asistencial.

ACUERDOS ALCANZADOS

Estas medidas incluyen, entre otras, el régimen de guardias médicas y su sistema de libranza, al producirse un cambio de paradigma en la organización del trabajo sanitario, por lo que el actual modelo de guardias "debe evolucionar". Asimismo, contempla los complementos de productividad fija y variable (productividad y autoconcertación) y mejoras en el ámbito de la Atención Primaria y en el reconocimiento profesional unidos al cumplimiento de objetivos asistenciales.

Además, se constituye una comisión de seguimiento paritaria que se reunirá trimestralmente para analizar el grado de avance de los indicadores de cumplimiento y el cumplimiento de las medidas y mejoras recogidas en la propuesta.

"No estamos aprobando una mera declaración de intenciones ni un conjunto de promesas genéricas. Estamos estableciendo compromisos concretos, calendarizados y sometidos a mecanismos efectivos de seguimiento y control. La propuesta no excluye ni limita mejoras para otros colectivos", ha subrayado la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao.

La directora general de Osakidetza ha destacado que la propuesta responde a una situación objetiva y acreditada, ya que las medidas que se plantean constituyen una respuesta proporcionada a un problema específico.

En este sentido, ha explicado que el ejercicio de la profesión médica incorpora elementos singulares que "justifican un tratamiento diferenciado", como formación altamente especializada y difícilmente reemplazable, responsabilidad clínica directa sobre diagnósticos y tratamientos, actividad continuada, guardias presenciales y localizadas, cobertura obligatoria de dispositivos asistenciales las veinticuatro horas del día y especiales dificultades para sustituir profesionales ausentes.

Por otro lado, ha valorado que se fundamenta en una necesidad asistencial acreditada, así como que tiene una característica especialmente relevante.

"Estamos estableciendo compromisos concretos, calendarizados y sometidos a mecanismos efectivos de seguimiento y control a través de una Comisión de Seguimiento paritaria y de unos grupos técnicos de trabajo. Todo ello permite medir el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos y corregir desviaciones en caso necesario", ha señalado Bilbao.

Asimismo, ha comentado que la propuesta de acuerdo "aborda una situación objetivamente distinta y da respuestas adecuadas a necesidades diferentes".

"NO EXCLUYE A OTROS COLECTIVOS"

La directora general de Osakidetza ha asegurado que el acuerdo "no excluye ni limita mejoras para otros colectivos" y ha valorado que "todos los profesionales de Osakidetza son imprescindibles para el funcionamiento del sistema sanitario".

Al respecto, ha indicado que "siguen existiendo los espacios de negociación correspondientes para abordar las necesidades específicas de cada ámbito profesional". "Lo que hoy se plantea es una actuación urgente sobre un problema concreto en el momento actual, cuya incidencia sobre la asistencia sanitaria resulta especialmente relevante", ha especificado.

Finalmente, ha resaltado que la propuesta de acuerdo representa una apuesta por la negociación frente a la confrontación. "Frente a la situación de confrontación estatal en torno al Estatuto Marco, en Euskadi hemos optado por el diálogo, la negociación colectiva y la búsqueda de acuerdos dentro de nuestras competencias", ha subrayado.

Por todo ello, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han agradecido la labor realizada por el Sindicato Médico de Euskadi para buscar soluciones a la situación asistencial actual y han recordado que existen principios de acuerdos en asuntos que afectan a otros colectivos profesionales de Osakidetza, como licencias y permisos y Decreto de Puestos Funcionales, entre otros.