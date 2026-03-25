Osakidetza diagnostica en 2025 más de 2.000 nuevos casos de epilepsia, enfermedad con la que conviven casi 28.000 vascos

Unidad de Epilepsia del Hospital de Cruces - OSAKIDETZA

BILBAO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Vasco de Salud - Osakidetza diagnosticó en 2025 más de 2.000 nuevos casos de epilepsia, una enfermedad con la que conviven casi 28.000 personas en Euskadi que tiene un gran impacto sanitario, al ser la segunda enfermedad neurológica en años de vida potencialmente perdidos o vividos con discapacidad y representar el 20% de las urgencias neurológicas, según ha informado el Departamento de Salud.

Con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre la Epilepsia, Osakidetza ha subrayado la importancia de las medidas preventivas y del cumplimiento terapéutico como "elementos clave para reducir la aparición de crisis epilépticas y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas".

Según ha explicado Osakidetza, la evidencia clínica indica que la adherencia al tratamiento es "el factor más determinante para evitar nuevas crisis, siendo el olvido de medicación uno de los desencadenantes más frecuentes en las personas con epilepsia".

Además de la falta de adherencia, ha apuntado diversos factores "precipitantes" que pueden favorecer la aparición de crisis, como la falta de sueño, la fiebre, el consumo de alcohol u otras sustancias y el estrés.

La epilepsia afecta en Euskadi a 27.906 personas y en 2025 se diagnosticaron 2.168 nuevos casos, siendo la incidencia ligeramente mayor en mujeres (1.174 casos) que en hombres (994 casos). Por grupos de edad, la mayor carga se concentró en la población adulta joven y de mediana edad. Entre las personas de 18 a 45 años se notificaron 519 casos y en el grupo de 46 a 75 años 855 casos, mientras que se comunicaron 329 casos en menores de 18 años y 465 en personas mayores de 75.

Hasta el 70% de las personas con epilepsia puede controlar completamente sus crisis con una medicación adecuada. El 30% restante presenta epilepsias farmacorresistentes (epilepsia refractaria), "una condición de alta complejidad, con un impacto significativo en la calidad de vida, el estado cognitivo, el ánimo y la participación social de las personas afectadas", ha explicado Osakidetza.

Su atención, ha indicado, requiere recursos avanzados, tecnología específica y una organización multidisciplinar que los centros CSUR, como el de Osakidetza, en el Hospital Universitario Cruces, garantizan.

La detección temprana de esta enfermedad, la atención integral y el apoyo a familias es uno de los compromisos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza, enmarcado en una de las 24 líneas estratégicas del Pacto Vasco de Salud, la referida a cronicidad, promoviendo "una atención personalizada" y garantizando "una atención interdisciplinar experta y coordinada".

EPILEPSIAS MÁS COMPLEJAS

En Euskadi, la atención a las formas complejas de epilepsia se articula a través de esta Unidad de Epilepsia Refractaria del Hospital Universitario Cruces. Creada en 1995, fue la primera unidad de epilepsia en la sanidad pública del Estado y, desde el año 2015, cuenta con la acreditación estatal como Centro, Servicio y Unidad de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud para epilepsia refractaria, atendiendo no solo a pacientes de Euskadi sino también de Cantabria, Burgos, Palencia, La Rioja y Navarra.

Actualmente, la unidad atiende una media de 971 pacientes al año y cuenta con un equipo multidisciplinar formado por neurocirugía, neurología, neuropediatría, neurofisiología, neurorradiología, medicina nuclear, psiquiatría, neuropsicología, enfermería especializada, anatomía patológica y otros servicios de apoyo.

Osakidetza ha destacado que los resultados clínicos de la unidad son "especialmente favorables", ya que, en el último año, en cirugía resectiva, el 100% de los pacientes con epilepsias lesionales se mantienen libres de crisis y el 50% de aquellos con epilepsias no lesionales, casos más complejos por la dificultad de localizar el foco, también alcanzan la ausencia de crisis.

Por su parte, la termocoagulación (técnica mínimamente invasiva que aplica energía térmica para eliminar la zona donde se originan las crisis) consigue que el 66% de los pacientes reduzca sus crisis en más de la mitad y que el 40% permanezca libre de crisis al menos durante un año, ha subrayado.

En conjunto, la unidad ofrece una atención "integral y altamente especializada, basada en tecnología avanzada, experiencia acumulada y un abordaje multidisciplinar, que la sitúan entre las unidades quirúrgicas de epilepsia más completas del Estado", ha remarcado Osakidetza.

Además de su labor de alta complejidad, el Hospital impulsa la colaboración activa con asociaciones de pacientes e iniciativas de humanización y como la Escuela de Pacientes de Epilepsia, liderada por Enfermería, que ofrece sesiones periódicas para mejorar el conocimiento de la enfermedad, proporcionar estrategias de afrontamiento, reducir el estigma y crear un espacio seguro de apoyo y comunidad para pacientes y familias.

Con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre la Epilepsia, Osakidetza reafirma su compromiso con una atención "accesible, especializada y de calidad para las personas con epilepsia", así como con la promoción de hábitos de vida saludables, el diagnóstico precoz y el acompañamiento continuado a pacientes y familias.