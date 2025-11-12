Osakidetza inicia las obras del nuevo bloque quirúrgico del hospital de Zumarraga, con una inversión de 75 millones

SAN SEBASTIÁN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, ha iniciado las obras del nuevo bloque quirúrgico del hospital de Zumarraga, con una inversión de 75 millones de euros y que contará con nueve quirófanos, una Unidad del Dolor con varias consultas, 18 puestos de hemodiálisis, 14 puestos para endoscopias y una sala de esterilización.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, han presentado junto a la directora gerente de la OSI Goierri-Alto Urola, Laura Agirre, la nueva infraestructura.

"Con esta ampliación, Osakidetza fortalece la atención al paciente y moderniza los servicios quirúrgicos de esta comarca, que cuenta con cerca de 100.000 vecinos y vecinas de Goierri y Alto Urola", ha destacado Martínez.

El Gobierno Vasco invertirá 75 millones de euros en este proyecto, de los cuales 58 se destinarán a la ejecución de la obra y licencias municipales, y los 17 millones restantes se emplearán en la dotación tecnológica y equipamiento del nuevo edificio, cuya finalización de la obra está prevista para diciembre de 2028.

Antes de la presentación, y dentro del proceso de escucha a profesionales que el consejero realiza en las diferentes OSIs, Martínez se ha reunido con el equipo directivo y profesionales de Goierri-Alto Urola para conocer, de primera mano, el estado de situación tanto de la Atención Primaria como hospitalaria de esta comarca, que atiende a cerca de 100.000 habitantes y con una tasa de envejecimiento del 21%.

Le han acompañado los viceconsejeros de Salud y Gobernanza y Sostenibilidad Sanitarias, Gontzal Tamayo y Aritz Uriarte, respectivamente; y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, quienes también ha mantenido una reunión con los alcaldes de los municipios que componen esta Organización Sanitaria Integrada (OSI).

"REDUCIR TIEMPOS DE ESPERA"

Martínez ha señalado que la construcción de este nuevo bloque quirúrgico "permitirá mejorar notablemente las infraestructuras actuales, reduciendo los tiempos de espera y optimizando los circuitos asistenciales y logísticos".

A ello ha añadido que "contribuirá a mejorar las condiciones laborales del personal sanitario y potenciar la capacidad de respuesta del hospital ante las demandas crecientes de la población". Según ha detallado, el nuevo bloque quirúrgico se construirá frente a la fachada principal del hospital actual y estará conectado al mismo mediante pasarelas, "lo que garantizará una comunicación fluida entre ambos espacios".

El edificio contará con una superficie total de 17.000 metros cuadrados, distribuidos en ocho plantas. Las cinco plantas dedicadas a la actividad asistencial tendrán 2.000 metros cuadrados cada una, diseñadas con criterios de eficiencia energética, accesibilidad y funcionalidad. Las tres plantas restantes se destinarán para el parking y las instalaciones técnicas del edificio.

"Su diseño prevé espacios amplios, luminosos y flexibles, adaptados a las necesidades asistenciales y tecnológicas de los próximos años, con un moderno sistema de ascensores y circulación interna que permitirá optimizar los flujos de pacientes, personal y materiales", ha destacado. También contará con 60 plazas de aparcamiento; 18 puestos de hemodiálisis; tres consultas médicas; salón de actos con capacidad para 200 personas y una cafetería de 150 metros cuadrados, entre otros equipamientos.

PRIMERA FASE

El consejero ha señalado que en esta primera fase las actuaciones se centrarán en los trabajos iniciales de preparación del terreno, que incluyen la instalación de casetas de obra, el análisis y desvío de canalizaciones, la poda de árboles y la construcción de una nueva rotonda de acceso.

"Al tratarse de una obra exterior, se garantiza que la actividad asistencial del hospital se mantendrá con total normalidad durante todo el proceso de construcción", aunque "podrán producirse afecciones puntuales en algunas zonas exteriores -como plazas de aparcamiento, viales o la parada de autobús-", ha apuntado.

En todo caso, ha asegurado que la OSI Goierri-Alto Urola "adoptará todas las medidas necesarias para que estas incidencias tengan el menor impacto posible en la actividad diaria del hospital, su personal y las personas usuarias".

Así, durante las próximas semanas se anularán varias plazas de aparcamiento situadas frente a la entrada principal del hospital, mientras que el aparcamiento situado a la derecha del acceso principal permanecerá operativo. El tráfico interior no se verá afectado, salvo cortes puntuales que serán debidamente señalizados y comunicados con antelación.

La OSI Goierri-Alto Urola informará de manera continua sobre la evolución de las obras, los avances del proyecto y sus posibles afecciones a través de los canales oficiales de comunicación.