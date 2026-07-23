Osakidetza instalará en octubre el equipo de la unidad de protonterapia y tratará a pacientes en enero de 2028 - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza instalará el próximo mes de octubre el equipo de la unidad de protonterapia de Euskadi, ubicada en el Hospital Universitario Donostia, y prevé iniciar el tratamiento de los primeros pacientes en enero en 2028.

La infraestructura, con una inversión global de 61,38 millones, tendrá capacidad para tratar al año a unos 230 pacientes, sobre todo pediátricos, y reforzará la capacidad asistencial de la red pública vasca, al tiempo que situará a Euskadi en "la vanguardia" del tratamiento radioterápico del cáncer.

El subdirector de Infaestructuras Sanitarias de Osakidetza, Unai Zulueta, y el jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología, Txema Urraca, han realizado este jueves una visita con los medios de comunicación para ver el estado actual de las obras del nuevo edificio que albergará el equipo de protonterapia.

Según han recordado, la nueva unidad es un proyecto estratégico del Departamento de Salud y Osakdetza para el tratamiento del cáncer en Euskadi porque incorpora una tecnología de alta precisión que permite "tratar el tumor de forma más localizada y reducir el daño sobre los tejidos sanos". Esta ventaja resulta especialmente importante cuando el tumor está cerca de órganos delicados o cuando se busca disminuir los efectos secundarios del tratamiento.

Urraca ha explicado que la protonterapia amplía las opciones terapéuticas disponibles para los equipos médicos y facilita tratamientos "más personalizados, precisos y seguros". En muchos casos, permitirá mejorar la atención a pacientes pediátricos y también a adultos con tumores complejos o de difícil localización.

La oncología radioterápica forma parte del tratamiento de alrededor del 60% de las personas diagnosticadas de cáncer y tiene intención curativa, sola o combinada con otros tratamientos, en cerca del 40% de los casos.

Con esta unidad, Osakidetza incorpora una herramienta más para avanzar hacia tratamientos mejor ajustados a cada paciente con el objetivo de que tengan "menores efectos secundarios, menos toxicidad y mejor calidad de vida tras el tratamiento". Se calcula que, con las indicaciones de los protocolos actuales, un 2% de los pacientes son derivados a protonterapia. Desde 2020 los pacientes con estas necesidades son derivados a centros de Madrid.

AVANCE DE LAS OBRAS

Osakidetza continúa avanzando en la construcción de la futura Unidad de Protonterapia de Euskadi, según los plazos establecidos. Según el cronograma presentado, la obra necesaria para recibir el equipamiento se completará en agosto. El envío del sistema de protonterapia está previsto para octubre, que será cuando llegue a Donostia, mientras que el conjunto de las obras finalizará en agosto de 2027. Después se desarrollarán las fases de instalación, validación, comisionado y autorización para la puesta en marcha, que se prevé para enero de 2028.

La futura unidad contará con una superficie construida de 8.287 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles. El complejo albergará una sala de tratamiento de protonterapia, con espacio reservado para una segunda instalación en el futuro, además de áreas de planificación y diagnóstico, zonas de preparación de pacientes, consultas médicas, espacios asistenciales y dependencias técnicas.

En la planta superior se ubican los equipos de producción de frío y las climatizadoras que darán servicio al edificio, y en el sótano se encuentra el búnker que alojará el acelerador de protones. Además, en otras salas se implementarán la resonancia magnética y el escáner. Zulueta ha destacado que se trata de uno de los centros más grandes de este tipo que se están construyendo en el Estado, ya que "prácticamente los duplica en metros cuadrados".

PACIENTES

La protonterapia está especialmente indicada en tumores pediátricos del sistema nervioso central, tumores de células germinales, cordomas, condrosarcomas, sarcomas, retinoblastomas y otros procesos oncológicos en los que puede aportar una ventaja clínica frente a la radioterapia convencional. En adultos, también puede utilizarse en tumores oculares, de base de cráneo, cabeza y cuello, y en determinados tumores cerebrales y de partes blandas.

Además, la técnica puede ser útil en situaciones especiales, como algunas reirradiaciones complejas, pacientes con síndromes genéticos de alto riesgo, casos en los que sea importante preservar la fertilidad o pacientes embarazadas en los que convenga reducir la dosis sobre el feto.

La Unidad de Protonterapia de Euskadi se integrará plenamente en la actividad asistencial del Hospital Universitario Donostia y trabajará de forma coordinada con los servicios de Oncología Radioterápica, Radiofísica y Protección Radiológica, además del resto de organizaciones de servicios de Osakidetza. El proyecto también contempla la participación en redes estatales de protonterapia, con el objetivo de impulsar la investigación, la innovación y la formación de profesionales.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundación Amancio Ortega, que aporta 280 millones de euros para la adquisición de diez aceleradores de protones y otros servicios necesarios para su instalación en diez comunidades. Los equipos se ubicarán en Galicia, Cataluña, País Vasco, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana e Islas Canarias.