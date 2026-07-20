Osakidetza y SME acuerdan aumentar el pago de las guardias médicas y mejorar los descansos entre esos turnos

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VITORIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) han acordado aumentar el pago de las guardias médicas hasta un 38% en los próximos dos años y mejorar los descansos que tienen tras esos turnos, así como reducir la edad máxima para hacer guardias hasta los 50 años, de manera paulatina.

El pacto ha sido ratificado este lunes en la mesa sectorial entre Osakidetza y el SME sobre medidas específicas relativas a las condiciones de desempeño profesional del personal médico y facultativo.

Tras la reunión, la delegada del SME, Ana Santorcuato, ha puesto en valor el trabajo que realiza el colectivo facultativo, ya que, aparte de su "extensa formación y especial responsabilidad", son los únicos profesionales que se ven en "la obligación de tener que trabajar muchas más horas que las de la jornada anual para poder garantizar la atención continuada a pacientes, suplir la falta de profesionales y disminuir las listas de espera", entre otras cuestiones.

Por ello y porque se ha tenido en cuenta "una problemática específica del personal médico y facultativo", ha respaldado la firma de la propuesta, puesto que supone "una mejora inmediata" en las condiciones laborales de los profesionales, sobre todo en lo que a "descansos, conciliación familiar y reconocimiento de la penosidad de su trabajo se refiere".

Santorcuato ha destacado, además, que este pacto con Osakidetza abre la posibilidad de seguir avanzando en mejoras para el colectivo, que "requieren de un análisis sosegado y profundo del sistema sanitario", como el redimensionamiento de plantilla, la eliminación progresiva de las guardias e impulsar la Atención Primaria, entre otros.

En este sentido, ha avanzado que las negociaciones se llevarán a cabo en dos grupos de trabajo, uno de Atención Hospitalaria y otro de Atención Primaria, en los que la Dirección de Osakidetza ha aceptado la participación de profesionales de distintos ámbitos junto con el SME.