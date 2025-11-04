Osakidetza vacuna contra la gripe a 417.744 personas e insiste en seguir aumentando la inmunización

Archivo - Un grupo de personas mayores esperan a ser vacunadas de la gripe en el centro de Salud de Habana-Cuba, en Vitoria (archivo) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, ha vacunado contra la gripe a 417.744 personas, lo que supone un incremento del 11% con respecto al pasado año. No obstante, insiste en seguir aumentando la inmunización ante "la llegada del pico de contagios".

La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha incidido en "la importancia de vacunarse cuanto antes" y ha agradecido el esfuerzo colectivo de la sociedad, también el de los profesionales de Osakidetza, entre quienes la cobertura de vacunación "ha aumentado un 35% respecto al año pasado".

En total, desde el inicio de la campaña hasta este martes, "un total de 417.744 personas han sido inmunizadas, lo que supone un 11% más respecto a las personas vacunadas en el mismo periodo de 2024", ha destacado. Además, hay otras 30.000 personas citadas ya para recibir la dosis.

La directora general de Osakidetza ha realizado un llamamiento a toda la población para que "se proteja frente a esta enfermedad respiratoria", ya que "el pico más alto de la epidemia podría adelantarse este año". Por ello, la invitación se ha abierto ya a la población en general, no solo a los grupos diana, a quienes se había dado prioridad durante las primeras semanas de campaña.

De este modo, toda aquella persona que lo desee -tanto en Álava, Bizkaia como en Gipuzkoa- puede coger cita para vacunarse frente a la gripe, y también frente al Covid en caso de tener más de 75 años o alguna enfermedad crónica.

La cita previa se puede solicitar mediante la web de Osakidetza o llamando al centro de salud de referencia. Asimismo, hasta el viernes 7 de noviembre a las 20.00 horas se mantiene abierto en Bilbao el Centro de Refuerzo de Vacunación de La Casilla, lugar al que las personas mayores de 14 años pueden acudir a vacunarse sin necesidad de cita previa. Hasta el momento se han vacunado a 12.438 personas en este lugar.

Bilbao ha indicado que es precisamente en Bizkaia donde se está detectando una mayor incidencia de la gripe que en el resto, que es de "160 casos por 100.000 habitantes, frente a los 58 de Gipuzkoa y 23 de Álava".

Además, ha recordado que hasta la fecha se ha vacunado el 18% de la población en Euskadi y ha insistido "en la necesidad de inmunizarse lo antes posible para estar preparados para cuando llegue el pico de contagios". "Debemos tener en cuenta además la proximidad de las fiestas navideñas, en las que normalmente se acumulan grandes grupos de personas", ha explicado.

POBLACIÓN INFANTIL

Por otro lado, ha recordado que la población infantil es uno de los principales grupos diana de vacunación, "no solo por las complicaciones que la gripe puede causar en su salud, sino también por su gran capacidad de transmisión". En este sentido, ha apuntado que se han vacunado 15.916 niños y niñas de más de seis meses y menos de 5 años, lo que supone "una cuarta parte del total".

Osakidetza insiste especialmente en la vacunación de este grupo diana, ya que los centros de salud de Atención Primaria han detectado que la incidencia de la gripe "es especialmente elevada en menores de 5 años". Entre las embarazadas, otro de los principales objetivos de la campaña, la cobertura hasta el momento es del 38,6%.