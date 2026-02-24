Osalan y EHU prorrogan cuatro años más su convenio para reforzar la formación en igualdad

VITORIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno vasco ha autorizado, en su reunión de este martes, la prórroga por cuatro años del convenio de colaboración entre Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales y EHU para continuar desarrollando un programa de prácticas académicas externas destinado al alumnado del máster en "Igualdad de Mujeres y Hombres: Agentes de la Igualdad".

Este acuerdo, adoptado a propuesta del vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, permite que estudiantes del máster en Igualdad de Mujeres y Hombres puedan realizar sus prácticas académicas curriculares en las dependencias de Osalan, en el marco de la normativa reguladora de prácticas externas en vigor.

El objetivo es facilitar que el alumnado complemente su formación teórica con experiencia práctica vinculada a la igualdad, seguridad laboral y la intervención profesional en entornos institucionales.

Esta renovación responde, según ha destacado el Ejecutivo vasco, a "la voluntad compartida por ambas instituciones de garantizar un programa estable y de calidad que acerque al alumnado al trabajo real en materia de igualdad y les prepare para su inserción laboral como futuros agentes de igualdad". El anterior convenio fue firmado en 2022.