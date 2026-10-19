Osalan lanza una campaña para sensibilizar sobre los riesgos en el trabajo "que no se ven" como los psicosociales

BILBAO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Osalan ha lanzado la campaña "Hay riesgos que se ven, ¿y los que no se ven?" para sensibilizar sobre los riesgos psicosociales en el trabajo y que pone el foco también en "las condiciones de trabajo que influyen en el bienestar laboral".

La iniciativa ha sido presentada este lunes en Bilbao, con motivo de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y, con este campaña, se estrena la herramienta interactiva PrebenClick para acercar la prevención a la ciudadanía.

La directora general de Osalan, Lourdes Íscar, ha ofrecido detalles sobre esta campaña de sensibilización que el organismo ha desarrollado con motivo de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una iniciativa centrada en la identificación y prevención de los riesgos psicosociales bajo el lema "Hay riesgos que se ven, ¿y los que no se ven?".

Durante su intervención, Íscar ha destacado que la prevención de riesgos laborales ha logrado "importantes avances" en las últimas décadas gracias a la identificación y el control de los riesgos físicos más visibles.

Sin embargo, ha señalado que la evolución del mundo laboral obliga a prestar una atención creciente a otros factores "menos evidentes", pero con una repercusión directa en la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas trabajadoras. En concreto, ha aludido a factores como la organización del trabajo, la carga laboral, la comunicación, la autonomía o las relaciones laborales pueden "influir de manera decisiva en el bienestar de las personas".

La directora general de Osalan ha insistido en que "una prevención eficaz" debe actuar sobre las causas que originan estos riesgos y no únicamente sobre sus consecuencias. Por ello, ha defendido la necesidad de analizar cómo se organiza el trabajo, cómo se planifican las tareas y qué mecanismos de participación y apoyo existen dentro de las organizaciones.

En este sentido, la campaña quiere llamar la atención sobre aquellos riesgos que "no siempre son visibles a simple vista y recordar que la prevención debe contemplar todos los factores que pueden afectar a la salud laboral".

Bajo el mensaje principal "Hay riesgos que se ven, ¿y los que no se ven?", la iniciativa se completa con una segunda idea clave, que es la de que "prevenir es identificar, evaluar y actuar frente a todos los riesgos, también los que no se ven".

Además, como novedad, Osalan ha presentado también PrebenClick, una herramienta interactiva dirigida a toda la ciudadanía. A través de un juego basado en preguntas y situaciones relacionadas con los riesgos psicosociales, la aplicación permitirá "reflexionar sobre diferentes realidades presentes en el entorno laboral y aprender a identificar factores de riesgo que con frecuencia pasan desapercibidos".

Con esta campaña, Osalan busca impulsar una reflexión colectiva sobre la importancia de integrar plenamente los riesgos psicosociales en la gestión preventiva y avanzar hacia una cultura de la prevención que "sitúe la salud y el bienestar de las personas en el centro de las organizaciones".

Por último, la directora general de Osalan ha subrayado que identificar los riesgos es el primer paso "para poder prevenirlos y construir entornos de trabajo más seguros, saludables y sostenibles".