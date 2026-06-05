Osasun Bidasoa denuncia el riesgo de colapso de la atención en urgencias y el aumento del deterioro de la sanidad

Osasun Bidasoa denuncia el riesgo de colapso de la atención en urgencias - OSASUN BIDASOA

SAN SEBASTIÁN, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Osasun Bidasoa ha denunciado el "riesgo de colapso" de la atención a las urgencias del Hospital Bidasoa y del PAC de Irun Centro, así como el "aumento del deterioro" de la sanidad pública en la comarca guipuzcoana.

Por todo ello, ha convocado a la población de las comarcas del Bidasoa y Bortziriak a manifestar su malestar por la situación actual y exigir al Departamento de Salud del Gobierno Vasco "soluciones reales y no más recortes", en una concentración el sábado 13 de junio en la plaza del Ensanche de Irun.

En una rueda de prensa, representantes de la plataforma han asegurado que el "incumplimiento de las promesas de mejora" por parte de Osakidetza y la "incapacidad para organizar y planificar" la atención sanitaria generan "un profundo malestar entre la ciudadanía y los profesionales".

Tras recordar que ha pasado más de un año desde el cierre de las urgencias de pediatría del Hospital Bidasoa, han apuntado que Osakidetza prometió reforzar las urgencias de Irun Centro (PAC) con un pediatra de 17.00 a 22.00 horas de lunes a viernes y de 9.00 a 22.00 horas los sábados y festivos y ampliar los horarios de pediatría en los ambulatorios todos los días laborables hasta las 17.00 horas, pero "ninguna de estas promesas se ha cumplido".

En esa línea, han incidido en que durante más de 6 meses la atención pediátrica en los ambulatorios "estuvo bajo mínimos por falta de profesionales", al tiempo que se han referido también a la "precaria" situación de los médicos del servicio de urgencias del Hospital Bidasoa y del PAC de Irun Centro.

"Una mala gestión por parte de la Dirección y unos profesionales desmotivados y agotados favorece la fuga de profesionales a otras comarcas y la excusa 'perfecta' para recortar de nuevo servicios esenciales", han denunciado.

Osasun Bidasoa ha remarcado que el Hospital Bidasoa "es el único hospital de Gipuzkoa sin pediatra de guardia" y ha lamentado que los médicos de urgencias están "absolutamente agotados y desmotivados" ante las "bajas y reducciones de jornada sin sustituir convierten la situación en insostenible".

"De cara al verano hay muchos turnos sin cubrir y el riesgo de no poder atender a la población correctamente hace que parte de los profesionales se planteen buscar otras alternativas profesionales fuera de nuestra comarca", han alertado.

PAC IRUN CENTRO

En cuanto al PAC de Irun centro, han explicado que "el total de urgencias para todas las edades aumenta progresivamente año tras año" y los profesionales cuentan con un tiempo de asistencia a pacientes "claramente insuficiente y supone un alto estrés profesional que puede repercutir en la calidad y seguridad de la atención".

"En otros PAC de Gipuzkoa con una actividad asistencial similar, se cuenta con un médico de refuerzo diario de lunes a viernes hasta las 22 horas, pero en Irun el refuerzo médico no está garantizado y solo se plantea en picos de demanda como epidemia de gripe", han asegurado.

Respecto a la atención a la Salud Mental Infantil y Juvenil, se quedó sin psiquiatra a principios de 2025 y hoy en día "se dispone de una psiquiatra solo 4 días a la semana, no se dispone de enfermera y las nuevas consultas habilitadas no están insonorizadas, comprometiendo severamente la confidencialidad de la atención".

Por otro lado, en cuanto a las listas de espera para consultas especializadas y pruebas diagnósticas, para una primera consulta con traumatología "sigue superando los 6 meses, para Otorrino y Rehabilitación supera los 100 días y para Dermatología, Digestivo, Cirugía, Oftalmología y Ginecología supera los 60 días".

Finalmente, desde Osasun Bidasoa han considerado que la derivación de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas a centros privados fuera del Bidasoa "disminuye la calidad de la atención y solo cronifica el problema", por lo que han exigido a Departamento de Salud del Gobierno Vasco "soluciones reales y no más recortes".