Otegi advierte a PNV que "ya no cuela" que culpe a EH Bildu de un adelanto electoral

Dice que Sánchez está ante "una de las últimas oportunidades" de convencer a catalanes y vascos de su posibilidad de "encaje" en el Estado

BILBAO

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido al PNV de que "ya no cuela" que culpe a la coalición soberanista de un posible adelanto de las elecciones autonómicas, y ha afirmado que se trataría solo de "cálculo electoral". Además, cree que los jeltzales pactarán, de nuevo, con el PP los próximos presupuestos para Euskadi, pese a que la coalición soberanista está dispuesta a comenzar a hablar "mañana mismo" de las cuentas públicas vascas.

El dirigente abertzale ha emplazado, asimismo, al PNV a abordar ya el texto articulado del nuevo estatus, cuyas bases pactaron el PNV y EH Bildu, con el apoyo de Elkarrekin Podemos en materia social, y que en la actualidad está en manos de expertos jurídicos. También ha instado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, al "diálogo y la negociación", porque está ante "una de las últimas oportunidades" de convencer a catalanes y vascos de su posibilidad de "encaje" en el Estado "de una manera democrática".

En declaraciones a Europa Press, Otegi ha apuntado que las elecciones generales han colocado a EH Bildu "en una situación inmejorable" para abordar las próximas elecciones del 26 de mayo, y considera que, tras los comicios, puede haber "un cambio de relación de fuerzas" en los ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca.

A su juicio, "Euskal Herria es un país de mayoría abertzale soberanista, pero también de mayoría progresista". Tras apuntar que la coalición soberanista "recoge las dos percepciones", ha asegurado que no cerrarán "ningún tipo de puerta" para lograr alianzas postelectorales con otras formaciones políticas.

El líder de EH Bildu se ha mostrado convencido de que, si al PNV y al PSE-EE les dan los números, van a reeditar sus pactos institucionales, que, a su entender, mantienen a Euskadi "en la bicicleta estática" y que "no satisfacen absolutamente a nadie ni en lo nacional ni en lo social".

Arnaldo Otegi ha señalado que ahora la estrategia del PNV es "hacer creer a la gente que hay un pacto entre EH Bildu y el PP", algo que es "del club de la comedia y no se sostiene", porque, según ha destacado, han sido los jeltzales los que han acordado "el magro" de sus iniciativas parlamentarias con los populares.

En este contexto, ha afirmado que el partido jeltzale ha convertido a EH Bildu "en su adversario principal" y le ha acusado de no ser "capaz de articular un discurso de más de cinco minutos" sin recurrir a "insultarles" y a "embarrar el terreno".

Para el dirigente abertzale, no hay "un bloqueo" al Gobierno Vasco por parte de la oposición, como ha asegurado el PNV, sino que existe "un Ejecutivo en minoría que es incapaz de llegar a acuerdos más allá del PP". Por ello, ha avisado de que no recurra "más al truco" de que le gustaría pactar con EH Bildu, pero la coalición soberanista "no se deja", y le "obliga a pactar" con los populares.

Otegi ha apuntado que, si los jeltzales están haciendo "el cálculo político del adelanto electoral, no echen la culpa a nadie", porque es prerrogativa del lehendakari, Iñigo Urkullu, convocar los comicios. En todo caso, ha añadido que, si hay autonómicas anticipadas, demostrará que "son incapaces de agotar la legislatura, ni de llegar a ningún tipo de acuerdo con la oposición".

En todo caso, ha asegurado que será su responsabilidad adelantar las elecciones y ha precisado que en EH Bildu les "pillará preparados". También ha añadido que están dispuestos a hablar de Presupuestos "desde mañana mismo" con el Gobierno Vasco, tal como lo intentaron con las pasadas cuentas públicas, sin éxito.

Según ha asegurado, EH Bildu siempre "ha tendido la mano" a llegar a "grandes acuerdos de país" con el partido de Andoni Ortuzar, pero se la ha "retirado permanentemente", porque prefiere pactar con el PSE-EE y el PP. "Con el Partido Popular nosotros no tenemos espacio de conexión, ni en el modelo nacional ni en el social. Ellos sí lo tienen y lo volveremos a comprobar en no mucho tiempo", ha aseverado, para subrayar que, si el Ejecutivo puede, "pactará las cuentas con Alfonso Alonso".

Arnaldo Otegi ha recordado, además, que existe "un mandato" del Parlamento vasco para que se apruebe un nuevo estatus para Euskadi, cuyo texto articulado, según ha puntualizado, debería estar redactado para el próximo mes de junio.

Tras expresar su preocupación por que el PNV "retirara de su programa" a las elecciones generales cualquier referencia al nuevo estatus y al "derecho de autodeterminación", incluido en el acuerdo parlamentario con EH Bildu, ha afirmado que, "si quiere descabalgarse" de este pacto, "lo tendrá que explicar".

El líder de la coalición soberanista ha recordado que se estableció un plazo de ocho meses para elaborar un texto articulado que sustituya al Estatuto de Gernika, por lo que el plazo concluiría el próximo mes, y ha emplazado a "hacerlo". En esta línea, ha dicho que éste tiene que recoger el derecho a decidir, "tener un carácter social innegable", pero también "un carácter constituyente, que es lo que dice Podemos".

Otegi también se ha referido a la ronda de contactos del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y ha afirmado que sería "un síntoma de normalidad" que les incluyera en los encuentros con partidos.

El coordinador general de EH Bildu ha afirmado que, tanto a ellos como a ERC, consensuarán su postura de cara a la investidura y les gustaría saber "con qué Sánchez" se van a encontrar en esta legislatura, si con "el del 155 en Cataluña o con el del Estado plurinacional, abierto a las soluciones, al diálogo y el acuerdo".

Ante "los problemas estructurales", como "la crisis territorial" que, a su juicio, debe abordar el presidente del Ejecutivo estatal, ha dicho que hay "dos posibilidades: mirar hacia otro lado y mantenerse impertérrito en políticas que no van a solucionar eso, o intentar abrir vías de diálogo". En este sentido, ha asegurado que, si opta por la vía negociadora, estarán dispuestos a "colaborar" porque mantienen una actitud "absolutamente constructiva", pero, si no, "estarán en la oposición".

En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez puede ser un Ejecutivo "fracasado", si no aborda "una reforma estructural en el modelo territorial, social y económico", y el tema de los presos. "Si no soluciona los problemas, va a demostrar que en el Estado no hay capacidad de oferta democrática para Cataluña, Euskadi y Galicia", ha indicado.

Por ello, ha considerado que ésta será "una de las últimas oportunidades del Estado para tratar de convencer a vascos y catalanes de que es posible encajar en el Estado de una manera democrática".