Otegi asegura que EH Bildu "no odia" a la Ertzaintza, sino que aboga por otro modelo policial y llama a debatirlo

BILBAO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que su formación "no odia" a la Ertzaintza, sino que aboga por otro modelo policial porque el actual crea "cada vez más sectores antipolicía", y ha apelado a debatir esta cuestión "alrededor de una mesa".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha insistido en que hay un problema de modelo policial, y ha señalado que su pretensión es "discutir políticamente" con los responsables de la Ertzaintza que organizan los operativos.

"Decir que la Ertzaintza lo hace todo bien no le hace ningún favor. No es un modelo que mejora a la Ertzaintza, sino que le dota de una sensación de que pueda hacer cualquier cosa", ha considerado.

Según ha asegurado, la intención de EH Bildu es "recuperar una Policía que esté al servicio de la ciudadanía y que sea respetada" por ella, "y eso tiene que ver con el modelo policial".

En este sentido, ha recordado los modelos nórdicos "que pueden ser descentralizados, de proximidad, que hagan labores preventivas, que trabajen con la comunidad, que prevengan los delitos y que, evidentemente, actúen cuando hay conductas antisociales, porque nadie está planteando que no se actúe cuando hay conductas antisociales".

"Yo no estoy haciendo una campaña contra la Ertzaintza, yo quiero que la Ertzaintza sea recuperada para este país en otro modelo policial. Si tú no trabajas con la comunidad, si no haces prevención de los delitos, al final estás construyendo un modelo policial que se aleja de la gente. Y eso es lo que hace que haya cada vez más sectores que son antipolicía en general", ha advertido.

Por ello, ha llamado a ser capaces de abordar este debate "con serenidad". "Aquí no hay una confrontación entre EH Bildu y los hombres y mujeres que forman parte de la Ertzaintza. Aquí hay una discusión con los responsables políticos de la Ertzaintza sobre el modelo policial", ha remarcado.

Tras reiterar que hay que "elevar el nivel del debate político", ha asegurado que no van a "chapotear en el barro", algo que, según ha asegurado, lleva ya tiempo diciéndoles al PNV.

"¿Alguien tiene interés en que debatamos sobre el barro?, nosotros no. Nosotros no odiamos a la Ertzaintza. Nosotros lo que decimos es que necesitamos otro modelo policial porque cada vez hay más gente que se aleja de entender que la Ertzaintza es su Policía y que es un modelo que nos aleja de los estándares democráticos entre comillas", ha señalado, para precisar que no está acusando a la Policía autonómica de no ser democrática.

PINTADAS

En este sentido, ha subrayado que hay "determinadas actuaciones" que son "desproporcionadas". Sobre las pintadas contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha preguntado si se ha investigado su autoría, y ha puesto en cuestión que provengan del entorno de la izquierda abertzale.

Otegi ha preguntado "por qué de repente se está debatiendo sobre unas pintadas en este país". "El otro día hubo una pintada microscópica en Gasteiz, en un depósito de pilas, y eso se convierte en la primera noticia. Aquí hay un interés por una cosa y no tiene nada que ver con la Policía ni con el debate sobre el modelo policial, aquí se trata de buscar artificialmente determinados problemas para tratar de erosionar las posiciones de Bildu que va creciendo elección tras elección y encuesta tras encuesta", ha indicado.

A su juicio, "en este país una pintada no puede abrir teleberris", y ha dicho que se desconoce quiénes las hacen, aunque ellos tienen "ciertas sospechas".

"EH Bildu es una formación que durante los últimos 10 años sube en las elecciones, en el último sociómetro está disparada la intención de voto, entonces, ¿cuál es la decisión que ha tomado EH Bildu?, ¿hacer pintadas?, ¿pero quién se puede creer esto?, ¿a quién le interesa después de esos datos que hablemos de estas cosas?, pues a los que nos va muy bien, no", ha asegurado.

Su objetivo, ha subrayado, es "elevar el debate político" para hablar de los problemas de la ciudadanía. "Creemos que hay gente interesada en que debatamos en el barro. Que pierdan toda esperanza", ha avisado.

SEGURIDAD

En cuanto al tema de la seguridad, el líder de EH Bildu ha señalado que no es un problema exclusivo de Euskadi, sino que en el conjunto de Europa "hay cada vez la percepción de que existen problemas mayores" de inseguridad.

"Existen problemas de seguridad en todas las sociedades occidentales, y esos problemas hay que atajarlos. ¿La gente tiene derecho a vivir con seguridad?, sí. ¿La seguridad hay que entenderla solo en términos policiales?, no, hay que entenderla en términos vitales. La gente tiene derecho a tener un horizonte vital de cierta seguridad", ha manifestado.

También es partidario de "combatir las conductas antisociales, por supuesto", pero ha pedido que no se haga "de un problema un problema mayor". En esta línea, ha dicho que les parece "ciertamente un poco irresponsable" que ciertos temas "se conviertan en mercancía electoral porque son muy peligrosos" y se está viendo "a dónde conduce".

Arnaldo Otegi ha apuntado que él no dice que "no exista un problema", sino que si se identifica migración con inseguridad, en general, "eso alimenta a la extrema derecha, es muy peligroso y eso no puede ser objeto de mercancía o debate electoral".

"¿Nos podemos sentar alrededor de una mesa y decidir qué modelo de Policía queremos, en este caso en estos tres territorios, cómo combatimos las conductas antisociales?", ha cuestionado.