Otegi cree que el Lehendakari quiere otra legislatura "de bicicleta estática" con PSE para no avanzar en la soberanía

BILBAO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree que el Lehendakari quiere otra legislatura "de bicicleta estática" con el PSE-EE para no avanzar en la soberanía. Además, ha apuntado que es "una tomadura de pelo" que Iñigo Urkullu afirme que "se va a volver a debatir sobre el estatus" en el Parlamento vasco.

En un vídeo, Otegi ha destacado que la pandemia "que nos ha azotado, con sus consecuencias sociales y económicas, da la oportunidad de aprender algunas cosas sobre el sector público, los recortes, la invisibilidad de la gente que hace posible que el mundo funcione y sobre los cuidados".

"Pero también hemos aprendido que, sin ser Estado y sin tener capacidad para decidir, sin tener soberanía, otros deciden por nosotros, Deciden cuándo salimos, cuándo no salimos, a qué territorios podemos ir", ha indicado.

Por ello, ha afirmado que, "frente a aquellos que decían hace décadas que el proyecto independentista y soberanista no tenía sentido, hoy el Estado está de vuelta en Europa, hoy todo el mundo ha entendido que, si no eres Estado, si no tienes soberanía, otros deciden por tí y otros no te protegen".