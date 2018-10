Otegi dice que EH Bildu no va a "entrar en un espacio que busca humillar o erosionar" con "palabras tabú"

Publicado 09/03/2018 13:22:17 CET

BILBAO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que su formación no va a "entrar a un espacio en el que lo que se busca es humillar o erosionar a una determinada cultura política" a través de "palabras tabú". "No es un problema ético ni que tiene que ver con las víctimas, sino un problema político", ha afirmado en relación a su ausencia del homenaje por las víctimas convocado por el Gobierno Vasco este sábado.

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Arnaldo Otegi ha remarcado que su formación ha dado "pasos", entre los que ha recordado su presencia en el reciente homenaje al edil socialista Isaías Carrasco, con motivo del aniversario de su asesinado por ETA en Arrasate.

No obstante, ha advertido de que "se está tratando de convertir el espacio de la construcción de la convivencia en un espacio para la confrontación política" y se intenta usar "conceptos, palabras, reflexiones que no buscan en términos constructivos que nos podamos encontrar, sino precisamente que no nos podemos encontrar".

De este modo, ha lamentado que "hay gente interesada en convertir el espacio de construcción para la convivencia en un espacio para la competencia política, para tratar de erosionar una determinada cultura política, para tratar de humillar a determinada gente, y eso se hace través de palabras tabú". "Y se ponen palabras en circulación que son 'este es el límite que define quienes están por la convivencia y quienes no'", ha criticado.

Otegi ha subrayado que la izquierda abertzale ha acreditado "en numerosas ocasiones" que está a favor de "construir una convivencia en la que todos los relatos y todas las verdades estén encima de la mesa" y ha insistido en que no va a "entrar a un espacio en el que lo que se busca es humillar o erosionar a una determinada cultura política".

En este sentido, ha indicado que la izquierda abertzale intenta "hacer un esfuerzo de responsabilidad" y, como indicó este pasado jueves con motivo de la muerte del preso de ETA Xabier Rey, podría "utilizar eso para erosionar la posición o para hacer responsable de la dispersión a no sabemos quién", pero hace "un ejercicio de contención" para "ver si somos capaces de construir un marco de convivencia, sin usar este tema para echarnos los tratos a la cabeza".

Preguntado por qué discrepa del lema 'Fue injusto', ha insistido, tras indicar que "es una palabra que utiliza normalmente el lehendakari en sus discursos", en que "se trata de utilizar determinados conceptos y palabras" para que "determinadas culturas políticas se sientan humilladas y desplazadas".

"Y no es un problema ético ni es un problema que tiene que ver con las víctimas, sino un problema político. Se trata de hacer ver que hay un determinado sector político en el país que no ha sido capaz de evolucionar, que no tiene claras determinadas cosas", ha opinado el dirigente de EH Bildu, que ha remarcado que "el cambio estrategia" en la izquierda abertzale no sólo "tuvo que ver con razones tácticas o políticas, sino con razones éticas".

En este sentido, ha remarcado que, en los últimos años, "las únicas conculcaciones de derechos humanos reales, ligadas de una manera u otra a la fase anterior, son las que se dan con los presos y familiares".

Por ello, ha apelado a "la responsabilidad" y ha advertido de que "hay mucha gente cuya impresión es la contraria, de que nosotros hacemos todo y ellos no hacen nada, y tenemos que gestionar eso permanentemente y decir a la gente que, independientemente de lo que hagan ellos o no, nosotros tenemos que seguir dando pasos".

El dirigente de EH ha señalado que "construir la convivencia en términos constructivos nos va a exigir paciencia y un cierto respeto por las distintas culturas existentes en este país". "No se trata de utilizar una palabra, lo que vemos es el interés por convertir ese espacio en un espacio en el que nos tiremos los trastos y no estamos dispuestos a eso", ha reiterado.

En este sentido, ha remarcado que en el caso del homenaje en Navarra, al que sí acudirá EH Bildu, se ha realizado "un trabajo constructivo". EH Bildu, ha afirmado, es "la única que está en todas las partes, con todas las víctimas, con todas las verdades, con todos los relatos", mientras que "da la impresión que hay agentes que no están ahí.

Otegi se ha referido también a las críticas expresadas por el consejero de Vivienda, el socialista Iñaki Arriola, a la izquierda abertzale por dar "un pasito adelante y un pasito atrás" en esta materia y ha respondido que, mientras con la convocatoria de este sábado se pretende "restregar una determina actitud del pasado", a la izquierda abertzale "no se oye recordar el pa-pa-pa famoso" del expresidente Felipe González.

"No estamos en esa fase", ha indicado el dirigente abertzale, que ha indicado que "la lista agravios vale para todo el mundo", pero hay que plantearse si "queremos mirar al pasado o al futuro".

Del mismo modo, ha aludido al informe sobre torturas elaborado a petición del Gobierno Vasco y ha cuestionado si "nadie va a decir que efectivamente esto ocurrió". Tras apelar a reconocer que "todos tenemos responsabilidades", ha expresado su deseo de que "llegará el día" en que se consiga, pero "no para decir que el PNV torturaba", sino para hacer "un ejercicio constructivo".

Otegi ha lamentado que, "a medida que se acercan las elecciones, se empieza a jugar más la política pequeña" y ha apelado a "hablar en serio de la convivencia", en vez de convertirlo en "una especie de pelea de gallos" que "no conduce a nada". Por su parte, se ha mostrado convencido de que "se impondrá política con mayúsculas".