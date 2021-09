Otegi advierte a Urkullu de que "hablar de soberanía en el siglo XXI es hablar de estado vasco"

SAN SEBASTIÁN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que hablar de soberanía en el siglo XXI es hablar de estado vasco, por lo que "la soberanía no es otra cosa que el marco jurídico y político que permite a la gente decidir aquí todo". "Esta es la decodificación política de la reintegración foral que algunos nos han mencionado del siglo XIX", ha expresado en referencia al lehendakari.

Otegi ha tomado parte este sábado en la conferencia política que la coalición soberanista ha celebrado en San Sebastián, donde ha fijado los retos de la organización de cara a futuro.

En su intervención, Otegi ha señalado que la pandemia ha condenado a la paralización al planeta y ha advertido que pese a que algunos hablan "en términos de maldición bíblica", la misma es también "consecuencia de un modelo económico y de consumo depredador".

Por otro lado, el líder de la coalición soberanista ha denunciado que el modelo de autogobierno vasco ha demostrado su "terrible fragilidad en la pandemia".

Además, ha criticado que, ante el debate del derecho a decidir, la ultraderecha "propone que no nos va a dejar decidir nada y que quien decide es España".

"Hay otros que tienen un modelo de derecho a decidir diferente que es el decidir lo que ellos quieren, en el marco constitucional. Nosotros reivindicamos un derecho a decidir para decidirlo todo, en materia social, económica, ecológica...", ha reclamado.

De este modo, ha expresado que "no hay democracia si no se reconoce el carácter nacional y derecho a decidir de este país", por que si no se está ante "una democracia mutilada". "Se debe respetar nuestro carácter nacional y el derecho a decidir libre y democráticamente el futuro".

Por último, ha dicho que, pese a que "hay motivos para el pesimismo", se debe "trasladar confianza y esperanza". "Este es un país que ha superado en muchas ocasiones grandes dificultades. Euskal Herria volverá a salir adelante en la construcción de un país, libre y democrático en el que tener garantizados los derechos sociales", ha finalizado.