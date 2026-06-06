Otegi pide al PNV "pocas bromas" porque reclamar un adelanto electoral es "abrir la puerta a un gobierno PP-Vox"

Arnaldo Otegi y María del Río - EH BILDU

BILBAO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha dirigido este sábado al PNV --aunque sin citarlo-- para pedirle "pocas bromas" porque reclamar un adelanto electoral es "abrir la puerta a un gobierno PP-Vox". Tras asegurar que la corrupción debe "ser combatida con absoluta firmeza" se ha mostrado convencido de que "el verdadero objetivo" de las operaciones es "cerrar el debate de la plurinacionalidad" de la mano de PP y Vox.

Otegi, que ha participado este sábado en La Casilla, en 'Bat Egin Eguna', una jornada de encuentro y celebración organizada por la formación soberanista en Bilbao, ha afirmado que "están pasando muchas cosas a nivel planetario y a nivel de Estado español" y ha aludido al debate sobre "la corrupción generalizada en el Estado español".

Frente a quienes dicen que el debate es "de actualidad", ha aclarado que "la corrupción en el Estado español es consustancial al régimen del 78 y ha sido indistintamente protagonizada por todos y cada uno de los partidos políticos que han gobernado".

Ha insistido en que la corrupción "es sistémica, es estructural y se da en todos los lados, como en muchos lados se da el enchufismo, el amiguismo y otra serie de prácticas" y tiene que "ser combatida con absoluta firmeza".

"Hay que combatirla no sólo a los que se corrompen, hay que empezar a combatir fundamentalmente a los corrompedores, a los que compran a los corruptos", ha añadido.

Para ilustrar su relato, ha citado una anécdota en la que un oficial de la Guardia Civil acabo advirtiéndole: "En España, el Estado español somos nosotros". "Por eso, cuando uno ve a la UCO hacer informes... Y todos los jefes de la UCO han pasado por aquí, Intxaurrondo", ha puntualizado.

En este punto, se ha preguntado si el "objetivo real" de todas "estas operaciones" es "acabar con la corrupción en el Estado español". "Si la corrupción es estructural en el Estado español. Si tienen al monarca campechano exiliado, por no pagar impuestos. ¿Cuál es la alternativa? ¿Un señor que se llama Alberto Núñez Feijóo y que veraneaba con un narcotraficante en Galicia?", ha indicado.

"Que no nos despisten. Estos son como los señuelos que tiran los aviones de caza cuando son atacados. Que no nos despisten. Hay corrupción, evidentemente, pero esa es una corrupción sistémica del régimen del 78", ha insistido.

Para Arnaldo Otegi, "el objetivo de las diferentes operaciones" puede ser "combatir la corrupción en una pequeña parte", pero lo que pretenden es "cerrar la ventana de oportunidad". "El objetivo es cerrar el debate de la plurinacionalidad, cerrar el debate de los reconocimientos nacionales de naciones como la vasca. Ese es el verdadero objetivo. Y ese objetivo viene de la mano de PP y Vox", ha afirmado.

En este punto, ha advertido de que a EH Bildu "no le valen jueguitos" de que "el PP es una cosa y Vox otra", porque "acaban de firmar hace poco un nuevo gobierno en el Estado español".

"El PP y Vox son lo mismo, el mismo bloque reaccionario que quiere cerrar la ventana de oportunidad y por lo tanto hay que combatir ese bloque reaccionario como lo que es, como un bloque", ha señalado.

Otegi ha vuelto a rechazar los "jueguecitos" y ha avisado de que "hoy, instar a que se adelantes las elecciones es abrirle la puerta a un Gobierno de PP-Vox". "Por lo tanto, pocas bromas. Quien está planteando eso en este país, le tiene que decir a este país qué gana el pueblo vasco, sus trabajadores, sus mujeres, sus jóvenes, su condición nacional, con un Gobierno de PP y Vox", ha emplazado.

El dirigente de la formación soberanista ha recomendado al PNV, aunque sin citarlo, "que no nos haga jueguitos". "PP y Vox forman parte del mismo bloque reaccionario y no hay división entre ellos, hay división en intensidades: los dos son fachas y uno igual tiene un poco más de calorías, pero forman parte del mismo producto".

"Por tanto, quien está planteando esto que le diga al pueblo vasco desde hoy, qué ganamos con un gobierno de esas características", ha reiterado.

Arnaldo Otegi ha afirmado que EH Bildu tiene "muy claro, por lealtad a su país, a su pueblo, no a su sigla" en "qué lado de la línea" está, que "en un momento histórico en el planeta se divide entre la civilización y la barbarie, entre el neofascismo y quienes defienden sociedades y naciones soberanas". "No va a haber ambigüedad en ese sentido", ha indicado.

También ha dicho que EH Bildu no pretende "gestionar la resignación" sino "construir un futuro diferente". "Y en eso estamos". Según ha apuntado, EH Bildu puede "cometer muchos errores", pero sabe "exactamente" quiénes son sus "enemigos" como país y cuáles son "las luchas en las que se nos espera y en las que vamos a estar". "No tengáis ninguna duda de ello", ha indicado