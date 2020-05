Otegi pide unidad a los partidos para una desescalada tutelada por las "instituciones nacionales" de Euskadi y Navarra

Denuncia que en Euskadi se quiera "imponer un marco" de elecciones y aportará un informe sobre la pandemia "contrapuesto" al de Urkullu

BILBAO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido unidad a los partidos vascos para exigir una desescalada planificada y gestionada por "las instituciones nacionales" de Euskadi y Navarra. Además, ha anunciado que su formación planteará una enmienda de cara al debate del próximo miércoles de la prórroga del Estado de Alarma en el Congreso y ha invitado al resto de fuerzas políticas vascas a sumarse, al igual que a aquellas fuerzas catalanas y gallegas que suscribieron la Declaración de la Llotja de Mar.

El líder de la coalición abertzale ha denunciado que en Euskadi se quiera "imponer un marco" de elecciones "que no toca", y ha asegurado que, en la reunión del próximo 14 de mayo, aportará un informe sobre la evolución y contagio de la pandemia del coronavirus "contrapuesto" al que facilitó el Lehendakari, Iñigo Urkullu.

En declaraciones realizadas tras la reunión de la Mesa Política de la formación soberanista, en la que se ha abordado un debate general sobre el mantenimiento del Estado de Alarma que se votará el miércoles en la Cámara Baja, Otegi ha asegurado que se reafirman en su propuesta de que todas las formaciones políticas vascas, así como las catalanas y gallegas que suscribieron la declaración de la Llotja de Mar, deben mantener "una lectura y una posición común" sobre esta cuestión, "independientemente de qué se vota o en que dirección".

Se trata, según ha apuntado, de un planteamiento que pusieron sobre la mesa en la reunión que mantuvieron el pasado 30 de abril los partidos con representación en el Parlamento Vasco con el Lehendakari, Iñigo Urkullu.

Tras considerar "inaceptable que se utilice el Estado de Alarma para aplicar un 155 camuflado contra las capacidades de autogobierno nacional" en Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca, ha afirmado que, "en términos de eficacia, no tiene mucho sentido que las decisiones se tomen a 500 kilómetros".

"Por lo tanto, reclamamos que sean nuestras instituciones nacionales las que planifiquen y desarrollen este plan de desescalada, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como muy sensible", ha indicado.

En este sentido, ha señalado que EH Bildu ha decidido introducir una enmienda en el debate sobre la prórroga del Estado de Alarma "en este sentido", pero sigue trabajando con los partidos para que sea una iniciativa conjunta "del máximo de fuerzas políticas posibles".

"Estamos convencidos de que obtendrá frutos la posibilidad de mantener una lectura común del máximo de fuerzas políticas posibles en en torno a la prórroga del Estado de Alarma", ha asegurado.

ELECCIONES

Otra de las cuestiones que ha abordado la dirección de la formación soberanista ha sido la de la reunión prevista para el 14 de mayo entre los partidos vascos y el Lehendakari para tratar de consensuar si las elecciones de Euskadi se celebran en julio o en septiembre-octubre.

Arnaldo Otegi ha afirmado que se trata de "un marco que se quiere imponer" y que "no toca" porque "no es, para nada, prioritario para

los intereses de la gente ni del país". "Este no es el debate que toca. Por tanto, iremos otra vez a esta reunión a decirlo", ha apuntado.

El líder de EH Bildu ha anunciado que llevarán su propio plan desescalada, elaborado "con epidemiólogos y virólogos de prestigio", así como un informe sanitario "para contraponer al que ha puesto encima de la mesa el Lehendakari respecto a qué evolución hipotética puede tener la pandemia", y los contagios que puede haber en los próximos meses.

También ha indicado que aportarán "un plan de choque concreto de medidas socioeconómicas para rescatar a la gente, a los trabajadores, a las pequeñas empresas y a los comercios". "Es el plan que necesitamos ahora. Ahora no hacen falta elecciones, hacen falta test y medidas económicas que den liquidez y reactiven la economía del país con garantías para la salud pública", ha concluido.