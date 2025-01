Otegi rechaza apoyar la revisión fiscal de PNV y PSE, "un maquillaje que favorece a las élites del país"

El líder de EH Bildu censura que la supresión del impuesto a las energéticas "no es un buen inicio" para el debate tributario

VITORIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha cerrado la puerta a acordar la revisión fiscal pactada por PNV y PSE-EE en los territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca, al tratarse de "un maquillaje fiscal que favorece los intereses de las élites del país y que garantiza los privilegios fiscales".

Otegi ha rechazado la posibilidad de pactar las nuevas medidas tributarias en un acto organizado este sábado en Vitoria-Gasteiz para inaugurar la nueva sede de EH Bildu en Álava, en el que no ha aceptado preguntas por parte de los periodistas.

El líder de formación soberanista ha señalado que la propuesta de PNV y PSE-EE "no es una reforma fiscal, sino un maquillaje fiscal", y ha manifestado que, "más allá de los debates interesados sobre la fiscalidad y lo que supone, EH Bildu hace una apuesta clara por eliminar los privilegios fiscales de las élites de este país".

En este sentido, ha remarcado que "no estará en un acuerdo que favorece los intereses de las élites del país y garantiza los privilegios fiscales", ya que su formación apuesta por "un acuerdo que garantice los intereses de la mayoría popular del país y la mayoría trabajadora".

"Aquí se habla de modelos, pero esto se puede resumir de una manera bastante simple. Hay un modelo fiscal que es el de Ayuso y hay un modelo fiscal que es el de los países más avanzados de Europa. Nosotros hacemos la apuesta por los segundos", ha reivindicado.

MAL ANTECEDENTE

Arnaldo Otegi ha criticado que "uno de los partidos que ha firmado el acuerdo fiscal para los tres territorios, el PNV, ha votado con PP y Vox suprimir el impuesto a las energéticas en el Estado español", lo que "no es una buena noticia, ni un buen inicio" para abordar el debate fiscal. "Es un antecedente que nos apunta en una determinada dirección que nosotros no compartimos", ha añadido.

A su juicio, "Euskal Herria Bildu está en los acuerdos que interesan a la mayoría popular y a las mayorías trabajadoras del país". "Parece que la dirección que se ha adoptado no va encaminada a satisfacer esos intereses y, por lo tanto, EH Bildu, con la misma responsabilidad que hace acuerdos, no desdramatiza los desacuerdos y dice claramente que no estaremos en un acuerdo de maquillaje fiscal que privilegia a las élites de este país", ha zanjado.

Por otra parte, el coordinador general de EH Bildu ha valorado el "ejercicio muy responsable, fuera de las frivolidades tan habituales de la política convencional" que ha realizado su formación, al acordar los presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Araba, puesto que "son temas que interesan a la gente".

Otegi ha remarcado el "inicio de un nuevo ciclo político" en Euskal Herria, al hacer hincapié en que EH Bildu ha sido "la primera fuerza electoral en las autonómicas, ha ganado las elecciones municipales en Gasteiz y estuvo muy cerca de ganar las elecciones forales en Araba".

"Esto ha inaugurado un ciclo político nuevo y un escenario político nuevo en Araba y me atrevería a decir que también en el conjunto de Euskal Herria", ha remarcado.