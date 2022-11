Otegi reivindica el "modo vasco" de encarar problemas como el cambio climático Y la crisis energética

BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reivindicado el "modo vasco o a la vasca" de encarar los problemas del mundo como el cambio climático o la crisis energética. Asimismo, ha afirmado que la coalición representa "el bloque de la esperanza", que hace política "con letras mayúsculas y milita en el optimismo".

Otegi ha tomado parte en Bilbao en el acto que la formación soberanista ha desarrollado en Bilbao para presentar 'Una estrategia energética para Hego Euskal Herria', cita en la que también han intervenido el director de programa, Pello Otxandiano, y el secretario para la Transición Energética, Mikel Otero.

Según lo dado a conocer, el documento presentado este sábado es un "documento vivo, en construcción y abierto a actualizaciones", que irá desarrollando mayor concreción en los próximos meses.

"Cuando algunos anunciaron el fin de la historia y el triunfo definitivo y total de las ideas del capitalismo y del neoliberalismo, una gran parte de la política transformadora y de izquierdas se replegó. Se dio por buena la nueva situación, entendió que era irreversible y que la utopía debía ser abandonada", ha lamentado.

Por contra, ha subrayado que la izquierda independentista vasca "también fue una excepción entonces" y "no renunció a hacer frente a los problemas y construir alternativas".

En su intervención, Otegi ha alertado así de la emergencia climática que se padece y de la necesidad de cambiar los hábitos de consumo, algo a lo que se debe "ayudar desde Euskal Herria", ya que supone un "reto colosal" al que "debe hacer frente el conjunto de la humanidad".

"No tiene solución si no cambiamos radicalmente los modelos de consumo y producción. Si no pensamos la vida de otra manera y no nos imaginamos el mundo y Euskal Herria de otra manera", ha argumentado.

"VALORES"

A su juicio, para llevarlo a cabo es necesario desarrollar "la más dificultosa de las revoluciones, la de los valores". "Los que dijeron que la historia se había terminado impusieron unos valores que se han extendido por el planeta y se han hecho fuertes en las sociedades occidentales de la opulencia", ha sostenido.

De este modo, ha considerado que no se puede hacer frente a la crisis climática y energética sin un cambio de valores y si "no nos imaginamos el mundo, la vida, de otra manera".

"Estoy convencido de que lo podemos hacer y que seremos vanguardia en eso. Así seremos, más justos, solidarios, más internacionalistas y probablemente más felices", ha expresado, para añadir que se debe tener "una responsabilidad con el país, las nuevas generaciones y las clases populares".

En este contexto, ha reconocido que los vascos no resolverán el cambio climático ni la crisis energética por sí mismos, pero ha advertido que "hay un modo vasco, o a la vasca, para hacer frente a todos los problemas del mundo".

Además, ha remarcado que EH Bildu representa "el bloque de la esperanza" que hace política "con letras mayúsculas y milita en el optimismo". "La no alternativa no es alternativa. No mirar de frente a los problemas no es alternativa", ha alertado.

Por último, ha afirmado que el debate "no se puede simplificar", ya que se está ante un "problema complejo" que no tiene soluciones fáciles.

De este modo, ha apostado por encarar el cambio climático y la crisis energética "buscando alternativas de manera ordenada, a la vasca, de manera comunitaria" y no dejar que lo hagan "los de siempre, en defensa de los intereses de los de siempre". "Nosotros defendemos un modelo comunitario, entre todos y en defensa de los intereses de este país. El debate es quién lo hace y en beneficio de quién", ha zanjado.