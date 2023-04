Otegi ve un error que PSOE pacte reformar la Ley del sí es sí con PP pero no cree que quiebre el bloque de investidura

SAN SEBASTIÁN, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, considera un "error" que el PSOE pacte la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' con el PP, partido "que pone en duda la violencia de género", pero no entiende que suponga "la quiebra definitiva del bloque de investidura". Además, ha preguntado si "alguien cree que las mujeres en el Estado español o en Euskal Herria van a estar mejor protegidas jurídicamente pactando con el PP o con los que han pactado la Ley de Vivienda".

En una rueda de prensa en San Sebastián, Otegi ha recordado que EH Bildu, "en su día, le dio apoyo" a la Ley del 'sí es sí', y ha apuntado que esta "garantiza mejor los derechos de las mujeres", pero ha tenido "unos efectos indeseados".

Así, ha apuntado que la coalición soberanista ha tratado de alcanzar un acuerdo "que permita solventar los efectos indeseados", pero que, al mismo tiempo, "refuerce la ley de protección a las mujeres".

A su juicio, no sería "muy lógico" que el PSOE pactara con la formación popular esta Ley, y ha preguntado si "alguien cree que las mujeres en el Estado español o en Euskal Herria van a estar mejor protegidas jurídicamente pactando con el PP, o con los que han pactado la Ley de vivienda".

"¿Con un PP que, a veces, incluso pone en duda que exista la violencia de género es posible pactar una ley de defensa de las mujeres?", ha insistido el dirigente abertzale, quien ha subrayado que, para EH Bildu, eso es "un error", aunque ha considerado que el partido socialista "tiene la soberanía suficiente para hacerlo o dejarlo de hacer". De este modo, ha opinado que no es "la mejor idea", pero el PSOE tiene "legitimidad para poder hacerlo".

EL "PERDÓN" DE SÁNCHEZ

Otegi, preguntado por la valoración sobre la petición de perdón realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las víctimas por los efectos de la ley del 'solo sí es sí', le parece "bien".

No obstante, ha incidido en que, "normalmente, todas las leyes, porque son generalistas, tienen un efecto indeseado muchas veces" y, en este caso, es "un efecto grave porque ha supuesto el alivio de penas a mucha gente que debería continuar en prisión".

En todo caso, "más allá del debate punitivo", ha insistido en preguntar "si es mejor un pacto del PSOE con el PP para defender los derechos de las mujeres, con gente que pone incluso en discusión la violencia de género, que le llama violencia doméstica, con gente que se ha opuesto a los derechos de las mujeres permantemente desde el aborto a todas las demás".

Finalmente, Otegi ha manifestado que un posible pacto en este tema entre socialistas y populares no va a suponer "la quiebra definitiva del bloque de investidura en lo que resta de legislatura". "Eso es quizá el sueño de algunos sectores de la derecha, pero no creo que vaya a suceder. Al menos, no está en nuestra mente que eso suceda", ha concluido.