Otegi ve en el Gobierno vasco "visos" de decir no a la propuesta presupuestaria de EH Bildu, de la que "huye"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que ve "visos" en el Gobierno vasco de rechazar la propuesta presupuestaria de la formación soberanista, de la que cree que tiene "interés en huir". Además, ha advertido al Ejecutivo autónomo de que "no se puede despachar" la oferta de EH Bildu para complementar pensiones "diciendo que es un problema de Madrid".

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, el dirigente de la coalición soberanista ha asegurado que su queja, respecto a que Iñigo Urkullu recibió antes a Pablo Iglesias, se debió a que, esa reunión con el líder de Podemos sería "para hablar de los Presupuestos de la Comunidad" porque el lehendakari "no vota en el Congreso".

Además, ha recordado que EH Bildu, al que se ha acusado "permanentemente" de hacer "soflamas sobre acuerdos de fondo de país" y no "concretarlas", ha realizado ahora una propuesta "que conecta con las necesidades sociales de sectores amplios del país".

A su juicio, "no obedece a una cierta lógica política" la actuación del PNV y el Gobierno al hablar antes con Iglesias, "salvo que haya un cierto interés en huir de la propuesta de EH Bildu". "Creo que es lo que está sucediendo", ha indicado.

Otegi considera que, por parte del lehendakari "hay un interés en no alcanzar acuerdo" con la formación soberanista. "Pero, el problema no es si alcanzan acuerdos con nosotros o no. Nosotros hemos hecho esta propuesta que tiene un valor político añadido: a ocho meses de las elecciones, en pocos lugares el primer partido de la oposición hace una propuesta para facilitar los presupuestos del Gobierno", ha manifestado.

A su juicio, EH Bildu "ha vuelto a demostrar" que, cuando dice que "pone los intereses del país por encima de los del partido", lo hace. "En este último año, centenares de miles de pensionistas han ocupado las calles para pedir y exigir pensiones dignas, que los jóvenes se tienen que estar yendo de este país o aceptar contratos de miserias", ha citado.

Para Otegi, ante esos problemas, el lehendakari "no puede mirar hacia Madrid". "Nosotros, desde nuestro punto de vista, tenemos que garantizar que las políticas públicas se pongan al servicio de la gente y no de las élites económicas del país", ha apuntado.