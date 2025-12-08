Otxandiano afirma que "por los actos de Ernai, responde Ernai" y que no son "parte de EH Bildu"

Archivo - El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, a su llegada al primer pleno del año en el Parlamento Vasco, a 6 de febrero de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu del Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha afirmado que "por los actos de Ernai, responde Ernai" y ha asegurado que las juventudes de Sortu "no es parte de EH Bildu" y que su formación no tiene "ningún tipo de responsabilidad en aquellas cuestiones que involucran" a esta organización.

En una entrevista de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otxandiano ha realizado estas reflexiones despues de algunas de las acciones desarrolladas por las juventudes de Sortu, formación integrada en EH Bildu, como la retirada de la bandera española y de la UE de la Casa de Juntas de Gernika, donde realizaron una pintada o el derribo del toro de Osborne de la localidad alavesa de Rivabellosa, entre otras.

Otxandiano ha recordado que Ernai es una organización juvenil independentista, socialista, feminista y euskaldun "que aglutina a miles de jóvenes y que reivindica sus acciones", por lo que, según ha remarcado "asume la responsabilidad de sus acciones".

El dirigente abertzale ha recordado que EH Bildu ya ha manifestado su opinión "con determinados sucesos la semana pasada", por lo que, en esa línea, no tienen "nada que decir".

En relación a lo ocurrido en la Casa de Juntas de Gernika, ha afirmado que lo que se hizo es "retirar una bandera", un acto que "puede ser fácilmente criticable por mucha gente", pero le parece una "hipérbole" decir que "eso es una profanación, un ultraje o un ataque a la comunidad".

En todo caso, ha asegurado que, "por los actos de Ernai, responde Ernai", y cree que hay un intento de "interpelar a EH Bildu por cuestiones que no son responsabilidad de EH Bildu".

ACCIONES

"Los militantes de Ernai son mayores de edad. Reivindican sus acciones. Entonces, si alguien tiene interés en saber lo que piensa Ernai, o por qué lo hace, o qué está sucediendo con Ernai, o por qué hace lo que hace en el contexto del aniversario de la Constitución española, que pregunte a Ernai, que entreviste a Ernai y que interpele a Ernai", ha asegurado.

Otxandinado ha asegurado que EH Bildu "no responde por Ernai", ni tiene "ningún tipo de responsabilidad en aquellas cuestiones que involucran a Ernai". Según ha indicado, "no hay una relación directa" y Ernai "no es parte de EH Bildu".

Tras indicar que EH Bildu "no puede expulsar a Ernai como ha sugerido algún dirigente de PNV, Otxandiano ha realizado una reflexión que, según ha precisado trasciende a las juventudes de Sortu, y es que cualquier sector de la juventud vasca que "participe en la política de alguna u otra manera, se merecen ser tenidos en cuenta".

"Son personas mayores de edad, entonces tienen que responder por sus actos, y tienen que responsabilizarse de sus actos. Nosotros ya hemos, por ejemplo, criticado una de las acciones de Ernai, que se hable con Ernai, que se interpele a Ernai, que se le invite a Ernai para saber qué es lo que piensa Ernai, pero EH Bildu no está en estas cosas y eso es harto sabido", ha remarcado.

No obstante, cree que hay un intento por tratar de "vincular" a EH Bildu con determinadas situaciones y es algo que no están "dispuestos a aceptar". A su juicio, está "claro" dónde está EH Bildu y que "no tiene nada que ver con esto, ni con cualquier otra cosa que haya podido ocurrir en los últimos meses".

Cuestionado por si a EH Bildu le incomodan este tipo de acciones de Ernai, ha asegurado que la formación que representa está en política "haciendo lo que todo el mundo ve que hace.

"Estamos en Turquía apoyando el proceso en Kurdistán, estamos haciendo el debate del estatus político y esta semana estamos haciendo el debate de la vivienda. Por lo tanto, es evidente dónde está EH Bildu y la gente ya lo sabe", ha señalado.

Por lo tanto, ha insistido en que si las acciones son de Ernai, "es Ernai "quien tiene que responder de esas acciones". "Y yo creo que todo el mundo sabe que EH Bildu no tiene nada que ver con eso, por lo tanto, a nosotros no nos incomoda para nada", ha concluido.