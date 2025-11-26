Otxandiano cree que EH Bildu y PSE tedrán que ser "compañeros de viaje en muchas cosas" ante el avance "reaccionario"

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, en rueda de prensa en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha afirmado este miércoles que "el bloque reaccionario" conformado por PP y Vox puede llegar a gobernar en España y que la alternativa debe ser "un proyecto democrático, progresista y plurinacional", por lo que ha considerado que su formación y PSE-EE deberán ser "compañeros de viaje en muchas cosas".

Otxandiano ha respondido así, en una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, a las declaraciones realizadas este pasado martes por el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en las que afirmaba que la formación soberanista "es un adversario directo" y no un "compañero de viaje" de los socialistas.

Ante ello, el dirigente independentista ha señalado que "el bloque reaccionario" que, en su opinión, conforman PP y Vox, "tiene una agenda contraria a los derechos de las mujeres, a los de las naciones y lenguas minorizadas y a los de las minorias, y pone en duda el cambio climático".

Pello Otxandiano ha considerado que, si este bloque llega al Gobierno en España, "debemos tener claro qué es lo que está en juego, ya que, según ha dicho, "en las próximas elecciones generales, que no sabemos cuándo van a ser, no nos jugamos simplemente los próximos cuatro años, sino una época entera".

"El bloque reaccionario formado por PP y Vox tiene una agenda reaccionaria y su planteamiento estratégico es centralista y autoritario. El proyecto que se debe enfrentar a eso debe ser un proyecto democrático, progresista y plurinacional. Si eso es así y si eso es lo que está en juego, el Partido Socialista y EH Bildu deberán ser compañeros de viaje en muchas cosas", ha insistido.

En este sentido, ha considerado que "la cuestión no es destacar las diferencias" entre soberanistas y socialistas, "sino tener claro lo que está en juego, y nosotros lo vemos y tenemos bastante claro, por lo que no vamos a jugar a la menor".

El líder parlamentario de EH Bildu ha admitido que "por supuesto que hay diferencias" entre su formación y el PSE-EE, "como las que vemos todos entre PSE y PNV, si no es a diario, cada semana, y él mismo (Andueza) mencionó ayer en cuestiones como migración, vivienda, idioma, educación o infraestructuras".

"Por lo tanto, creo que Andueza debería hacer una reflexión, porque no sé si es consciente de que, cuando dice eso, la gente se da cuenta que no coincide con la realidad y con lo que dice y hace", ha explicado.

CREDIBILIDAD

Asimismo, Pello Otxandiano ha afirmado que "la credibilidad no se puede perder nunca", ya que, en su opinión, "tenemos una crisis política" y la falta de credibilidad ante la sociedad es "el problema del sistema político de partidos, y de ahí viene la ultraderecha".

Por ello, el dirigente independentista ha considerado que, "cuando se hace es tipo de política cortoplacista y se dicen cosas por intereses partidistas, cuando da igual que un día digas una cosa y al siguiente la contraria, la gente se da cuenta, y Eneko Andueza, con el discurso que hizo ayer, no se creíble ante mucha gente, y eso es un problema para el Partido Socialista aquí y en España, y en general para la democracia".

"Por desgracia, algunos buscan más intereses electorales a corto plazo que otro tipo de cosas, y esto, además de triste, es grave, por lo que haría una invitación a reflexionar a Andueza", ha concluido.