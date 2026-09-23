El Palacio Europa de Vitoria acoge este jueves 24 de septiembre las jornadas 'Kontuz' sobre las relaciones digitales

Archivo - Un alumno de primaria con un ordenador - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VITORIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz acogerá este jueves, 24 de septiembre, la quinta edición de las jornadas 'Kontuz, identidad en construcción', que este año se desarrollarán bajo el título 'Conversaciones pendientes' y estarán centradas en los retos de las relaciones digitales en la infancia y la adolescencia.

La iniciativa está impulsada por el Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la asociación para el fomento de las relaciones sanas en la infancia y la adolescencia Konexio-ona y Fundación Vital, y reunirá a profesionales de distintos ámbitos y familias para generar un espacio de conocimiento, reflexión y diálogo sobre la relación de niños, niñas y adolescentes con el entorno digital, ha informado.

La programación abordará cuestiones como el impacto de las relaciones digitales en el cerebro, los mecanismos de diseño que favorecen un uso prolongado de determinadas plataformas, los videojuegos, la empatía y la necesidad de desarrollar una mirada crítica ante los contenidos que consumen las personas más jóvenes.

El Ayuntamiento he descatado la importancia de mantener espacios de reflexión ante una realidad digital "que evoluciona rápidamente". "Las relaciones digitales ocupan cada vez más espacio en la vida de nuestros hijos e hijas y, por eso, necesitamos comprender mejor qué está ocurriendo, qué oportunidades nos ofrece la tecnología y también qué riesgos plantea", ha señalado.

El objetivo, ha apuntado, no es "demonizar las redes sociales, los videojuegos o las nuevas plataformas", sino conocer "cómo funcionan, qué mecanismos utilizan" y cómo acompañar a niños, niñas y adolescentes para que desarrollen "una mirada crítica".

La jornada profesional comenzará a las 09.15 horas y contará entre sus ponentes con Elisabete Sáenz, de EHU, que abordará la anomia digital y los riesgos que pueden pasar desapercibidos. Representantes de Asajer y la Universidad Euneiz analizarán el momento en que jugar deja de ser un juego. También intervendrá Joan Arnedo, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya, con una ponencia sobre los denominados patrones oscuros y los mecanismos de diseño que pueden dificultar que las personas abandonen determinadas plataformas.

Por su parte, David Bueno, de la Universitat de Barcelona, analizará qué sucede en el cerebro cuando las relaciones son digitales o presenciales. La sesión de mañana se cerrará con Carmen Torrijos, que abordará el diseño de la empatía a través de la inteligencia artificial y los chatbots. La jornada de tarde, dirigida a familias, comenzará a las 16.15 horas y volverá a contar con David Bueno, Asajer, Euneiz y Joan Arnedo.

Las jornadas se enmarcan en el trabajo que desarrolla el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dentro de la estrategia Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora y del III Plan Local de Infancia y Familia (PLINA). El Departamento de Políticas Sociales desarrolla distintas iniciativas dirigidas a niños, niñas, adolescentes, familias y profesorado para promover un uso responsable y saludable de las tecnologías.

Entre estas actuaciones figuran acciones de prevención del ciberacoso y el ciberbullying, el desarrollo de competencias digitales, el uso saludable de las pantallas, el acceso al primer teléfono móvil y el uso seguro de internet y las redes sociales. También se han desarrollado talleres sobre el impacto del consumo de pornografía en niños, niñas y adolescentes.