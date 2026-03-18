El Parlamento Europeo propone redirigir el turismo hacia destinos rurales y remotos para frenar la saturación

Archivo - Los alojamientos rurales vascos sumaron 183.900 entradas y 472.371 pernoctaciones en 2025, un 6,7% y un 6% más que 2024 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles, por 33 votos a favor, una serie de propuestas estratégicas destinadas a transformar el modelo turístico de la Unión Europea.

Los eurodiputados han alertado de que el 80% de los viajeros se concentra en apenas el 10% de los destinos mundiales, por lo que instan a la Comisión Europea a implementar mecanismos que redirijan los flujos de visitantes hacia zonas rurales, de montaña y regiones remotas, potenciando sectores como la gastronomía, el enoturismo y el cicloturismo.

En el caso de Euskadi, los alojamientos rurales registraron en 2025 un total de 183.900 entradas, un 6,7% más que el año anterior, y 472.371 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 6% en relación con 2024, según datos publicados por Eustat.

Por territorios, Bizkaia registró 55.083 entradas (+6,8%) y 133.010 pernotaciones (-0,2%); Álava sumó 36.444 entradas (+10,5%) y 87.124 pernotaciones (+14,1%), y Gipuzkoa alcanzó 92.373 entradas (+5,2%) y 252.237 pernoctaciones (+6,9%).

Los visitantes extranjeros, un total de 50.295, representaron el 27,3% del total de las entradas en este tipo de establecimientos de Euskadi durante el pasado año 2025, tras aumentar un 12,9% respecto a las del 2024.

La estancia media en los alojamientos rurales de Euskadi ha sido de 2,57 días, similar a los 2,58 del 2024. El grado de ocupación, por su parte, se ha situado en un 31,4% al medirlo por plazas y en un 36,3% al medirlo por habitaciones, tras ascender, en relación con el año anterior, 2,2 y 2,4 puntos porcentuales, respectivamente.

REFORZAR LA CONECTIVIDAD

Para lograr el equilibrio turístico, la resolución de la Eurocámara propone reforzar la conectividad en destinos emergentes mediante un mecanismo de apoyo específico que mejore los enlaces aéreos, marítimos y terrestres.

Entre las medidas recomendadas destacan el impulso a los trenes nocturnos transfronterizos, el despliegue de un sistema de billete único integrado para todos los medios de transporte y el apoyo al alquiler de vehículos eléctricos y su infraestructura de carga. El objetivo es desestacionalizar la demanda y generar ingresos adicionales en regiones tradicionalmente fuera de los circuitos principales.

En cuanto a los alojamientos de corta duración, el Parlamento Europeo aboga por un marco regulatorio más robusto que complemente las normas que entrarán en vigor el 20 de mayo de 2026.

Los eurodiputados proponen definir estándares de calidad, clarificar las categorías de los anfitriones y permitir que los Estados miembros puedan limitar el número de pernoctaciones o introducir sistemas de zonificación para evitar la gentrificación y los problemas de acceso a la vivienda para los residentes locales.

La resolución también contempla la creación de una "tarjeta de competencias turísticas" para acreditar la formación y experiencia de los profesionales del sector, buscando paliar la escasez de mano de obra y mejorar las condiciones laborales.

Asimismo, se propone incentivar el voluntariado cultural y se valora positivamente el uso de tasas turísticas medioambientales como fuente de financiación para proyectos locales. El texto, impulsado por el ponente Daniel Attard, deberá ser votado por el pleno de la Eurocámara, previsiblemente en la sesión de abril.