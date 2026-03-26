El Parlamento vasco aprueba tramitar la Ley para reforzar la protección de menores en colonias de verano

El Pleno ha debatido sobre la reforma de la Ley de Juventud - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos salvo PP y Vox, la toma en consideración de la reforma de la Ley de Juventud propuesta por el PNV y el PSE-EE con el fin de reforzar la protección de los menores de edad en las actividades de ocio y tiempo libre, una iniciativa registrada tras los presuntos delitos contra la libertad sexual cometidos en las colonias de Bernedo (Álava), un caso que está siendo objeto de una investigación judicial.

La toma en consideración de esta reforma, que supone el inicio de la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, ha salido adelante en el Pleno de la Cámara vasca con 66 votos a favor (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar), siete abstenciones (PP) y un voto en contra (Vox).

La reforma planteada establece que la entidad responsable de la actividad en la que participen personas menores de edad deberá realizar previamente a su inicio una declaración responsable ante la diputación foral correspondiente al territorio histórico en el que se vaya a realizar la actividad o ante el departamento competente en materia de juventud del Gobierno Vasco, en el supuesto de que se realice en más de un territorio histórico.

Además, tendrá que establecerse reglamentariamente cuándo es necesario realizar la declaración, su contenido y su forma de presentación. En el supuesto de acampar al aire libre, se deberá contar con el informe favorable del ayuntamiento o junta administrativa sobre las condiciones del lugar y con la autorización de la persona o entidad propietaria del terreno.

Por otra parte, en las actividades de tiempo libre, se tendrá que aportar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual del personal que tenga contacto con personas menores de edad, que deberá renovarse anualmente.

La propuesta también establece un apartado que define las infracciones en función de su relevancia. En el caso de las infracciones graves, se consideran como tales los casos en los que en actividades de tiempo libre infantil y juvenil se permita la participación de personas menores de edad no emancipadas que no estén acompañadas de alguna persona que tenga su patria potestad o tutela sin contar con la autorización expresa y escrita de la persona que tenga dicha patria potestad o tutela.

También se cataloga como infracción grave realizar actividades de tiempo libre reguladas en esta ley sin haber declarado a la administración competente la información requerida antes del inicio de la actividad, así como incumplir de forma importante las condiciones de la actividad que se declararon a la administración, o no contar con el personal titulado según las condiciones que se determinen reglamentariamente.

REGISTRO DE DELINCUENTES SEXUALES

Asimismo, se propone establecer como infracción grave realizar actividades de tiempo libre con personas menores de edad sin acreditar que el personal que esté en contacto habitual con estas dispone de la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

La reforma considera igualmente como infracción grave "llevar a cabo actuaciones que, por acción u omisión, promuevan el racismo, la xenofobia, la violencia machista o cualquier otro tipo de violencia"; y dar ocupación a quienes tengan antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

El parlamentario del PNV Ander Añibarro ha explicado que, "cuando la experiencia revela aspectos que deben ajustarse", es necesario actuar desde el ámbito institucional. "Lo sucedido en Bernedo no puede volver a pasar, y por medio de esta ley se pretende poner mecanismos en marcha para impedirlo", ha indicado.

REPROCHES A EH BILDU

Añibarro ha dedicado buena parte de su intervención a reprochar a EH Bildu su rechazo a tramitar esta reforma por el procedimiento de lectura única. "Cuando lo que está en juego es reforzar la protección de las personas menores de edad, no es razonable bloquear un procedimiento que permitía dar una respuesta más rápida y eficaz", ha manifestado.

La parlamentaria del PSE-EE Itxaso Asensio ha recordado que, aunque la Ley de Juventud fue aprobada "apenas cuatro años", requiere de una "modificación urgente para reforzar la protección de niños, niñas y jóvenes", especialmente tras los "incidentes ocurridos" en los campamentos de Bernedo y asegurar su no repetición.

Por parte de EH Bildu, Nerea Kortajarena ha respondido a las críticas del PNV recordando que la Ley de Juventud se aprobó en 2022 y que en estos cuatro años el Gobierno Vasco "no la ha desarrollado".

EL GOBIERNO "NO HA HECHO LOS DEBERES"

En este sentido, y en referencia al hecho de que esta reforma haya sido tramitada ahora por el procedimiento de urgencia, ha indicado que después de "no haber hecho los deberes", el Ejecutivo, a través del PNV y el PSE, quiere "acelerar" la tramitación de esta reforma, algo que, según ha criticado, "no ofrecer las garantías" requeridas para una cuestión que afecta a menores de edad.

Por parte de Sumar, Jon Hernández ha coincidido en la necesidad de reforzar la protección de los menores, pero ha considerado que esta reforma se debería haber tramitado por el procedimiento ordinario para que los grupos pudieran aportar "propuestas de cambio" y "mejoras".

La portavoz parlamentaria del PP Laura Garrido ha criticado que "muchas de las cuestiones que se proponen, las cuestiones básicas fundamentales que se proponen, ya están previstas de alguna u otra forma en nuestro ordenamiento jurídico", por lo que ha acusado a PNV y PSE de presentar esta iniciativa para someter a las instituciones a "un lavado de cara".

La representante de Vox en la Cámara autonómica, Amaia Martínez, ha afirmado que esta reforma no es más que "un brindis al sol" que "no va a resolver nada".